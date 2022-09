Mais de mil detidos em protestos na Rússia contra a mobilização parcial

Segundo o grupo pacifista OVD-Info, osA organização registou detidos em Moscovo, São Petersburgo, Yekaterimburgo, Perm, Ufa, Krasnoyarsk, Cheliabinsk, Irkutsk, Novosibirsk, Yakutsk, Ulan-Ude, Arkhangelsk, Korolev, Voronezh, Zheleznogorsk, Izhevsk, Tomsk, Salavat, Tiumen, Volgogrado, Petrozavodsk, Samara, Surgut, Smolensk, Belgorod e outras cidades.

Em Moscovo foram detidas 502 pessoas e em São Petersburgo 524.

No centro de Moscovo, onde se concentraram centenas de manifestantes na rua Arbat (talvez a mais famosa artéria da capital e a mais antiga, datada do século XV), onde historicamente se reuniam escritores, artistas plásticos e músicos), as detenções por parte da polícia antimotim começaram assim que o protesto começou.OsUm manifestante com um cartaz de protesto foi detido logo a seguir pelos agentes policiais, que o arrastaram dali para fora, enquanto outros manifestantes gritavam “A polícia é a vergonha da Rússia”.”, perguntaram alguns a agentes das forças de segurança.“Morrer por quê, por causa de quê?”, acrescentaram., numa referência às declarações do chefe da comissão de Defesa da Duma ou Câmara de Deputados, Andrei Kartapolov, de que os primeiros mobilizados serão suboficiais na reserva com menos de 35 anos e oficiais com menos de 45 anos.



Comícios não autorizados são ilegais segundo a lei anti protestos do país.

Também será punida administrativa ou criminalmente a difusão de convocatórias para participar em ações ilegais ou para realizar outros atos ilegais nas redes sociais, bem como fazer apelos a menores de idade para participarem em atos ilegais.Após Putin ordenar o primeiro alistamento militar na Rússia desde a Segunda Guerra Militar, os voos para sair do país esgotaram rapidamente.

O preço dos voos de Moscovo para Istambul ou Dubai chegaram aos 9.200 euros para um voo de ida em classe económica.







c/Agências