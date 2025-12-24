Mensagem de Natal. Zelensky pede que "haja uma vitória da paz" na Ucrânia

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

O presidente ucraniano dirigiu-se à nação na véspera de Natal. Volodymyr Zelensky disse ser tentador desejar, nesta quadra, o desaparecimento do presidente russo, Vladimir Putin, mas vincou que os ucranianos pedem “algo maior”: a paz.O líder ucraniano relembrou, no seu discurso divulgado na rede social X, uma crença tradicional de que “os céus se abrem” nesta noite para que os ucranianos possam fazer um único desejo., elaborou.“Pedimos paz para a Ucrânia. Lutamos por ela. E rezamos por ela. E merecemos isso”, defendeu Zelensky, acrescentando que os ucranianos desejam que todas as famílias vivam em harmonia e que todas as crianças se alegrem com presentes, sorrisos e fé.O presidente expressou também esperança de que a bondade e a verdade prevaleçam., frisou.As declarações surgem numa altura em que a Moscovo continua a atacar a Ucrânia. Na terça-feira,e outras 12 ficaram feridas num ataque com mais de 600 drones russos.Mais uma vez, o alvo foi a infraestrutura energética da Ucrânia, deixando as regiões de Rivne, Ternopil e Khmelnytskyi “quase completamente sem eletricidade”, de acordo com o Ministério da Energia.“Na véspera do Natal, os russos mostraram mais uma vez quem realmente são. Bombardeamentos massivos, centenas de ‘shaheds’, mísseis balísticos, ataques Kinzhal – tudo foi usado”, lamentou Zelensky.acrescentou.“Mas estamos a aguentar. Apoiamo-nos uns aos outros. E hoje, rezamos por todos na linha da frente para que regressem vivos. Por todos aqueles que estão em cativeiro para que voltem para casa. Por todos os nossos heróis caídos que defenderam a Ucrânia à custa das suas vidas”, disse o presidente.Na manhã desta quarta-feira, Zelensky revelou os 20 pontos que formam a última versão do plano de paz delineado com os emissários da Administração de Donald Trump.c/ agências