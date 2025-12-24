Mundo
Guerra na Ucrânia
Cortes na água e energia. Crianças ucranianas passam Natal em cenário de guerra
As crianças ucranianas, bem como a restante população, vão passar mais uma quadra natalícia em cenário de guerra. Um Natal com temperaturas negativas, com muitos cortes no abastecimento de electricidade e de água.
Os ataques russos continuam e a UNICEF alerta para as consequências desses ataques nas crianças.
Até agora, cerca de 52 mil famílias receberam apoio da UNICEF na Ucrânia, abrangendo quase 170 mil pessoas, incluindo cerca de 78 mil crianças.
Cada família recebe cerca de 400 euros em moeda local. Isto permite satisfazer necessidades urgentes como comida, água, medicamentos, roupas de inverno, material escolar e também fazer algumas reparações em casa.
Mas a UNICEF está também a ajudar com apoio à reabilitação e equipamentos para sistemas de aquecimento a nível regional, para que casas, comunidades e infraestruturas sociais - hospitais, escolas, jardins-de-infância - possam sobreviver a este inverno e continuar a funcionar.
A jornalista Sandra Henriques conversou ao telefone com o porta-voz da UNICEF na Ucrânia, que traça um retrato da vida das crianças por estes dias no país, onde o impacto deste conflito vai além da linha onde se travam as batalhas.
Cada família recebe cerca de 400 euros em moeda local. Isto permite satisfazer necessidades urgentes como comida, água, medicamentos, roupas de inverno, material escolar e também fazer algumas reparações em casa.
Mas a UNICEF está também a ajudar com apoio à reabilitação e equipamentos para sistemas de aquecimento a nível regional, para que casas, comunidades e infraestruturas sociais - hospitais, escolas, jardins-de-infância - possam sobreviver a este inverno e continuar a funcionar.