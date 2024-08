Ministra alemã defende o estacionamento de armas de longo alcance dos EUA

"O que nos protege agora é que investimos na nossa própria segurança e força, na UE [União Europeia], na NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e na Alemanha", escreveu Baerbock numa coluna na edição de hoje do tabloide `Bild`, o jornal mais lido da Alemanha.

"E isto inclui a decisão de estacionar os sistemas de armas de longo alcance dos Estados Unidos. Porque precisamos de uma dissuasão credível contra a Rússia, para que não se atreva [a atacar]", defendeu a chefe da diplomacia alemã.

Baerbock sublinhou que não se trata apenas de proteger a Alemanha, mas também a Polónia, a Finlândia e os Estados Bálticos, que fazem fronteira com a Rússia e que já são alvo dos ataques "híbridos" de Moscovo.

"Fazer política externa hoje significa perceber que o princípio da esperança não nos vai proteger da Rússia de [o Presidente, Vladimir] Putin", disse, argumentando que o Kremlin responde a qualquer iniciativa de paz da Ucrânia ou do Ocidente com mais escalada e novos gestos de rejeição da diplomacia.

Os Estados Unidos vão começar a utilizar gradualmente as suas capacidades de fogo de longo alcance no âmbito da Força de Intervenção Multidomínios na Alemanha a partir de 2026, anunciou a Casa Branca em julho.

Quando estiverem totalmente desenvolvidas, estas unidades de fogo convencional de longo alcance incluirão armas `SM-6`, `Tomahawk` e hipersónicas, que têm um alcance significativamente mais longo do que as atuais utilizadas na Europa.

A decisão causou polémica na Alemanha, onde até figuras do Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler, Olaf Scholz, criticaram a sua aprovação sem um debate público sobre as suas implicações.