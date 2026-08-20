Mísseis balísticos russos matam 12 pessoas em Kiev

Os ataques danificaram edifícios e interromperam o fornecimento de energia elétrica em algumas partes da capital ucraniana.

A empresa elétrica DTEK disse que restabeleceu a energia a mais de metade das cerca de 90 mil casas que ficaram sem luz na capital após o ataque.

Rússia atacou infraestruturas de gás na região de Chernihiv

Emergency crews have been working at the sites of Russian strikes since overnight. It was a massive attack – the Russians had been preparing for a long time, combining different types of ballistic missiles, cruise missiles, and drones, aiming to cause as much damage as possible… pic.twitter.com/zvOkAwgNlf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026

"Cada míssil [antimíssil] adicional salva a vida do nosso povo. Agradeço a todos os que compreendem isto, procuram e encontram formas de ajudar", concluiu.

Drones ucranianos abatidos em Moscovo

Esforços diplomáticos falharam

Países vizinhos mobilizam Força Aérea

Um drone acabou por entrar no espaço aéreo romeno antes de se despenhar numa área desabitada perto de Grindu (oeste da Roménia).





c/ agências

Mísseis balísticos russos mataram 12 pessoas e feriram mais de 30 em Kiev na madrugada desta quinta-feira.As unidades de defesa aérea ucraniana abateram 145e a maioria dos mísseis de cruzeiro, mas nenhum dos mísseis de trajetória balística. A região de Kiev foi o principal alvo do ataque.Outros dois distritos também sofreram danos, disse Klitschko na aplicação de mensagens Telegram, com instalações não residenciais, armazéns, uma escola e um hospital pediátrico atingidos.A Rússia intensificou os ataques aéreos contra a Ucrânia nos últimos meses, tentando explorar a grave escassez de intercetores do seu vizinho mais pequeno para abater mísseis balísticos.O serviço de emergência da Ucrânia divulgou um vídeo de militares a combater um incêndio num edifício e a ajudar pessoas a escapar de instalações destruídas durante a noite em Kiev.Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a“Foi um ataque maciço – os russos já se preparavam há muito tempo, combinando diferentes tipos de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e, com o objetivo de causar o máximo de danos possível às infraestruturas civis", escreveu Zelensky no X."Infelizmente, enquanto Moscovo investe em mísseis balísticos e agrava a situação, o mundo nem sempre responde adequadamente a estes ataques", acrescentou o presidente ucraniano, lamentando a falta de capacidade antimíssil balístico.A capital ucraniana dispõe de sistemas limitados capazes de intercetar ameaças balísticas, enquanto o fornecimento de mísseis para os seus sistemas de defesa aérea Patriot, de fabrico norte-americano, permanece cronicamente limitado.A Ucrânia também intensificou os seus ataques contra a Rússia, visando instalações petrolíferas e infraestruturas logísticas, numa tentativa de minar a capacidade de Moscovo para travar uma guerra.O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, anunciou esta quinta-feira quedesde a noite anterior e que a maioria deles foi destruída por defesas externas. Segundo Sergei Sobyanin, 28 foram abatidos na região de Moscovo.avançou informou a agência de notícias estatal TASS, acrescentando que alguns apartamentos residenciais também foram danificados.Nizhnekamsk fica a aproximadamente a mil quilómetros a leste de Moscovo.. Segundo as autoridades locais o incidente causou um incêndio, que foi rapidamente controlado.Taman, que lida com produtos petrolíferos, cereais, carvão e outras mercadorias, tem sido frequentemente alvo deucranianos.Já adepois de danos numa linha de alta tensão terem provocado a perda de energia externa, informou a administração da central esta quinta-feira."A equipa da central está a monitorizar os parâmetros de funcionamento dos equipamentos. Todas as medidas necessárias para manter a segurança das unidades de energia estão a ser tomadas na íntegra", disse a administração instalada em Moscovo, acrescentando que os níveis de radiação eram normais.A Rússia tomou a central nas primeiras semanas da guerra que começou em 2022, tanto Moscovo como Kiev têm-se acusado mutuamente de ações militares que comprometem a segurança nuclear.Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, os ataques aéreos intensificaram-se em ambos os lados da frente, resultando num número crescente de vítimas civis.Os esforços diplomáticos falharam até agora em produzir um cessar-fogo duradouro na guerra, que começou com a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.A Ucrânia entregou propostas aos negociadores norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, para um plano para pôr fim à guerra, disse o presidente Volodymyr Zelensky este mês, e também solicitou repetidamente mísseis intercetores para repelir ataques com mísseis.A Rússia não recebeu propostas específicas para possíveis novas reuniões com negociadores norte-americanos, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, ao jornal Izvestia, acrescentando que Moscovo estaria pronta para organizar uma reunião a curto prazo.Witkoff e Kushner estiveram em Moscovo pela última vez em janeiro passado e ainda não visitaram Kyiv.A Polónia mobilizou a sua força aérea dentro do seu espaço aéreo para prevenir eventuais incidentes relacionados com a ofensiva aérea russa na Ucrânia e garantir a segurança da sua população.Na Roménia, outro país vizinho da Ucrânia, dois caças espanhóis e um helicóptero do exército romeno levantaram voo durante a noite para monitorizar "alvos" perto da fronteira entre a Ucrânia e a Roménia.