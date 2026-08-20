Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Fogos destruíram pasto, apiários e pinhal em freguesia de Boticas
"Uma área enorme, enormíssima, falamos para cima de cento e tal hectares, não contando o restante de ontem (quarta-feira) em que tornou a arder uma área enorme. Isto foi o balanço de três dias agora e vamos ver onde vai parar. Para a nossa freguesia foi uma perda total da vegetação, ficamos com a área 70% a preto", apontou.
De acordo com o autarca, as chamas atingiram pinhal já com 10 anos, mas também lameiros, pasto para os rebanhos de ovelhas e para o gado bovino e ainda apiários, salientando que só um apicultor perdeu cinco apiários, mais de uma centena de colmeias.
c/ Lusa
Situação calma em Boticas após "tsunami de fogo"
“Está tudo sossegado, em fase de resolução, portanto acabou-se o sufoco. Tivemos cinco dias de incêndio com várias reativações”, declarou Guilherme Pires.
“Foram cinco dias de uma luta intensa” contra um incêndio que, “em determinadas alturas, chegou a ser um tsunami de fogo”, descreveu.
Vento forte previsto para a tarde pode trazer reativações em Santo Tirso
“A partir de hoje vamos ter ventos aqui nesta zona de cerca de 30 quilómetros por hora”, o que poderá dar origem “a novos focos de incêndio”, afirmou Vítor Pinto.
No entanto, “a temperatura vai estar moderada para esta altura do ano, cerca de 25 graus, mas o vento hoje vai estar um bocadinho forte durante a tarde, o que poderá causar aqui alguma preocupação”.
Durante a noite houve “uma acalmia no teatro de operações” graças à elevada humidade.
“Mas tivemos também muitas reativações durante a noite, o que quer dizer que esta humidade acalma mas não elimina”, alertou o comandante.
“Vamos ter mais um dia de muito trabalho, com muita vigilância em todos os pontos que possam dar origem a grandes incêndios novamente”, acrescentou.
Fogo que começou em Boticas está em resolução
De acordo com informações da página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 10h00 estavam mobilizados para este fogo 362 operacionais, que contavam com o apoio de 113 viaturas e cinco meios aéreos.
Incêndio em Arouca "dominado mas ainda não completamente resolvido"
“Temos muito trabalho ainda pela frente. Temos muitas operações de rescaldo”, vincou. O incêndio está “dominado mas ainda não completamente resolvido”.
Os operacionais terão o apoio de meios aéreos, “porque temos uma adversidade que é a orografia do terreno”, acrescentou o comandante.
“Não podemos baixar a guarda, porque o objetivo é manter vigilância máxima”, afirmou.
Já a presidente da Câmara de Arouca detalhou que as condições durante a noite, nomeadamente a humidade elevada, permitiram controlar as chamas.
“Estamos hoje ainda preocupados, mas serenos porque temos o incêndio mais ou menos controlado, com alguns pontos que são de preocupação”, disse Margarida Belém.
Fogo em Arouca em fase de resolução
Bruno Alves salientou que as condições meteorológicas "ajudaram muito" nos trabalhos de combate.
No terreno mantém-se, de acordo com página da Proteção Civil, um elevado número de operacionais, com 579 homens e 196 viaturas, para proceder aos trabalhos de rescaldo.
Foi neste incêndio que, na madrugada de quarta-feira, um acidente de viação causou ferimentos em quatro bombeiros. Das quatro vítimas, três foram consideradas graves.
c/ Lusa
Forte dispositivo vigia situação em Torre de Moncorvo
O comandante sub-regional da Proteção Civil do Douro avançou, na última noite, que iria ser feito um acerto na renovação de meios.
“Vamos retirar alguns meios que, devido à sua especificidade, estão a fazer falta noutros teatros de operação, mas não vamos muito abaixo dos 400 operacionais”, afirmou Luís Miguel Fonseca.
“Até porque isto é um perímetro muito grande, muito extenso, que vai exigir uma continuação de trabalhos de continuação e rescaldo” com profissionais apeados, com linha de mangueira, com máquinas de rastos e com meios aéreos, enumerou.
Fogo que começou em Boticas tem uma frente ativa em Chaves
Durante a noite, o fogo lavrou em zona de mato, sem colocar aldeias em risco, disse à agência Lusa o comandante das operações de socorro (COS) e dos bombeiros e Boticas, no distrito de Vila Real, Carlos Gomes.
"Com bastante trabalho conseguimos os objetivos pretendidos e agora é só esperar para fechar o único setor que está por fechar", afirmou, referindo-se a uma zona na união das freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia, no concelho de Chaves.
O comandante salientou que este vai ser um dia de muito trabalho no terreno, de rescaldo, consolidação e de vigilância para evitar uma nova reativação.
Relativamente à aérea ardida, Carlos Gomes disse que é "muito extensa", mas que só depois de concluído o incêndio é que será possível fazer uma avaliação.
Temperaturas descem. Sete concelhos em perigo máximo de incêndio
Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, Trancoso, Sabugal e Penamacor são os concelhos em perigo máximo de incêndio.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca ainda mais de meia centena de concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em perigo muito elevado de incêndio.
Já sob perigo muito elevado encontram-se mais de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.São cinco os níveis na escala de perigo de incêndio rural do IPMA - de reduzido a máximo. A classificação é determinada com base na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Para esta quinta-feira, em Portugal continental, a meteorologia espera períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuva fraca, até ao início da noite, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, à tarde.
O IPMA prevê ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral, uma ligeira descida de temperatura, embora com pequena subida da máxima no Algarve.
As temperaturas máximas oscilam entre os 23 graus Celsius no Porto, Viana do Castelo e Guarda e os 30 em Évora, Beja e Castelo Branco. As vão dos 13 graus na Guarda aos 19 em Faro e Beja.
c/ Lusa
Dois incêndios ativos: Boticas e Arouca
- Mil operacionais compõem os dispositivos que estão a mover o combate às chamas em Boticas e Arouca, os dois incêndios ativos ao amanhecer desta quinta-feira;
- O incêndio em Boticas lavrava, pelas 7h00, em zona de mato e pinhal e não ameaçava habitações;
- O incêndio de Arouca estava a ser combatido por quase 600 operacionais. Este fogo, que deflagrou na segunda-feira, tem agora apenas uma frente ativa, perto da aldeia de Covelo de Paivó. Na quarta-feira, havia ainda três frentes, mas sem povoações em risco;
- Três dos quatro bombeiros que ficaram feridos num despiste em Arouca permaneciam, na quarta-feira, nos cuidados intensivos. O carro de combate em que seguiam despistou-se numa zona de dificil acesso;
- O incêndio de Santo Tirso está dominado, embora tenham ocorrido vários reacendimentos na quarta-feira;
- Também o incêndio de Carrazeda de Ansiães entrou em fase de resolução. Deflagrou no sábado, em Torre de Moncorvo, e chegou ao município vizinho. Em cinco dias, consumiu quatro mil hectares;
- O incêndio que deflagrou durante a tarde de quarta-feira em Presandães, no concelho de Alijó, foi dado como dominado pela 1h20, segundo a Proteção Civil;
- Esta quinta-feira, são sete os concelhos em risco máximo de incêndio - Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, Trancosco, Sabugal e Penamacor. Com risco muito elevado está a zona litoral norte e em risco elevado de incêndio estão dezenas de concelhos de todo o país.
Incêndio de Santo Tirso em fase de resolução após reacendimentos
O incêndio de Santo Tirso entrou em fase de resolução.
Incêndio em Arouca. Várias aldeias na linha do fogo
Um veículo de combate a incêndios despistou-se em Arouca. O acidente deixou quatro bombeiros feridos, três em estado grave.
Aldeia de Carrazeda de Ansiães permanece sob ameaça das chamas
O incêndio deflagrou há cinco dias em Torre de Moncorvo e queimou mais de três mil hectares de mato e terrenos agrícolas.