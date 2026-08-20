Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Nogueira, concelho de Boticas, tem neste momento uma frente ativa na zona de Chaves, tendo sido dominadas as outras três frentes durante a noite, segundo o comandante das operações.



Durante a noite, o fogo lavrou em zona de mato, sem colocar aldeias em risco, disse à agência Lusa o comandante das operações de socorro (COS) e dos bombeiros e Boticas, no distrito de Vila Real, Carlos Gomes.



"Com bastante trabalho conseguimos os objetivos pretendidos e agora é só esperar para fechar o único setor que está por fechar", afirmou, referindo-se a uma zona na união das freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia, no concelho de Chaves.



O comandante salientou que este vai ser um dia de muito trabalho no terreno, de rescaldo, consolidação e de vigilância para evitar uma nova reativação.



Relativamente à aérea ardida, Carlos Gomes disse que é "muito extensa", mas que só depois de concluído o incêndio é que será possível fazer uma avaliação.