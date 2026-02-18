Moscovo e Kiev trocam drones no meio de negociações em Genebra

A força aérea, que fornece atualizações diárias sobre os ataques aéreos russos, disse que outros 23 drones não foram intercetados e atingiram 14 diferentes zonas da Ucrânia, cuja localização não foi divulgada.

Negociações retomadas em Genebra

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.



President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

Rustem Umerov afirmou no Telegram que “os debates centraram-se em questões práticas e nos mecanismos para chegar a possíveis soluções”.



As negociações, que estão a decorrer em Genebra, representam a terceira ronda de conversações trilaterais e ocorrem uma semana antes do quarto aniversário da invasão em grande escala da Ucrânia pelas forças de Moscovo.

As partes estão a trabalhar com base no plano norte-americano divulgado há alguns meses, que inclui, nomeadamente, concessões territoriais da Ucrânia em troca de garantias de segurança ocidentais.

Zelensky considera que Trump exerce pressão “injusta” sobre Kiev

Donald Trump disse aos jornalistas na segunda-feira que "a Ucrânia precisa de se sentar à mesa das negociações rapidamente. É tudo o que vos vou dizer".





Segundo o relatório divulgado pela força aérea da Ucrânia, as defesas aéreas conseguiram neutralizar 100 dos 126de longo alcance russos, dos quais cerca de 80 eram aeronaves de fabrico iraniano Shahed.O relatório referiu que fragmentos de alguns dosneutralizados caíram em outros três locais, acrescentando ainda que o ataque não tinha terminado, e que váriosrussos ainda estavam a sobrevoar a Ucrânia.Também esta quarta-feira, ode longo alcance durante a madrugada em seis regiões e sobre o mar Negro.Na plataforma de mensagens Telegram, o comando militar russo disse que a maior parte dos(21) foi neutralizada sobre a região de Bryansk.O ataque levou as autoridades de aviação russas a restringirem temporariamente as operações nos aeroportos de Cheboksary, Kazan, Kaluga, Saratov e VolgogradoUcranianos e russos retomam esta quarta-feira as negociações em Genebra, sob mediação dos Estados Unidos, para tentar encontrar uma solução para quatro anos de conflito."O sucesso do presidente [dos Estados Unidos, Donald] Trump em reunir os dois lados desta guerra trouxe um progresso significativo, e estamos orgulhosos de trabalhar sob a sua liderança para pôr fim à matança neste terrível conflito", acrescentou Witkoff.", acrescentou o enviado, na rede social X.As negociações ocorreram com uma dezena de participantes ucranianos, liderados pelo ex-ministro da Defesa Rustem Umerov, e russos, encabeçados pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinski, além de Steve Witkoff e do genro de Trump, Jared Kushner.O antigo titular da pasta da Defesa especificou que tinha relatado estas discussões "durante uma reunião separada com representantes dos parceiros norte-americanos e europeus".A agência de notícias France-Presse, que cita uma fonte próxima da delegação russa, escreveu que as negociações de terça-feira “foram muito tensas” e duraram seis horas, à porta fechada, num hotel da cidade suíça.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que Donald Trump estava a exercer pressão indevida sobre si na tentativa de garantir uma resolução para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.Zelensky disse ainda que qualquer plano que exigisse que a Ucrânia cedesse territórios não capturados pela Rússia na região leste do Donbass seria rejeitado pelos ucranianos se submetido a referendo.Em entrevista à Axios, Zelenskyy disse ser “injusto” que Trump insistisse publicamente para que a Ucrânia, e não a Rússia, fizesse concessões nos termos de negociação de um plano de paz.”, frisou o presidente ucraniano.Zelensky agradeceu novamente a Trump pelos seus esforços de pacificação e revelou na entrevista que as conversas com os principais negociadores norte-americanos, o enviado Steve Witkoff e o genro do presidente, Jared Kushner, não envolveram o mesmo tipo de pressão.", disse Zelensky. "A questão para os russos é: o que é que eles querem, afinal?"