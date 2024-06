Muitos europeus querem regressar aos "valores tradicionais", diz Putin

A Rússia tem reforçado a sua posição conservadora desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, tomando especialmente como alvo as pessoas LGBT+ (Lésbicas, `Gays`, Bissexuais, Transgénero e outras) e apresentando-se como um baluarte moral contra um Ocidente que considera decadente.

Falando perante dirigentes russos e estrangeiros no Fórum Económico de São Petersburgo, Putin assegurou hoje que o seu país está "prestes a tornar-se o detentor da cultura" tradicional europeia.

Tal cultura "está a ser morta nos países europeus, mas atualmente muitos europeus estão conscientes dessa realidade e estão a tentar desenvolver-se com base nos valores tradicionais", prosseguiu o Presidente russo.

"Veremos se eles são bem-sucedidos ou não, com o resultado das eleições para o Parlamento Europeu", acrescentou.

A Rússia é suspeita de levar a cabo campanhas de destabilização e desinformação em vários países europeus, entre os quais França, Alemanha e Polónia.

As sondagens preveem uma ascensão da extrema-direita nestas eleições iniciadas na quinta-feira nos Países Baixos e em curso até domingo nos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), em que cerca de 361 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher 720 deputados do Parlamento Europeu. Portugal elegerá 21 eurodeputados no domingo.