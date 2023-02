NATO insiste no reforço do armamento dos aliados para a Ucrânia

Em declarações aos jornalistas na reunião dos ministros da NATO em Bruxelas, a decorrer esta terça-feira, Jens Stoltenberg pediu aos aliados ocidentais que reforcem o fornecimento de armas a Kiev para que a Ucrânia “vença esta guerra”."Não vemos sinais de que o presidente Putin esteja a preparar-se para a paz. O que vemos é o contrário, ele está a preparar-se para mais guerra, para novas ofensivas e ataques", disse Stoltenberg, que na segunda-feira disse que a nova grande ofensiva russa já está me andamento.Jens Stoltenberg salientou que além de novo material, é preciso garantir que todos os sistemas já entregues funcionam devidamente e pede, por isso, o envio de “munições, peças de reposição e manutenção”.“Esta é uma guerra de desgaste e, portanto, é também uma guerra de logística”, afirmou.“Há uma discussão em curso sobre a questão das aeronaves, e espero que isso também seja abordado nas reuniões aqui em Bruxelas. Mas deixem-me acrescentar duas coisas: uma coisa é velocidade, outra é urgência. Porque qualquer que seja a opinião sobre as aeronaves, isso levará tempo”, disse Stoltenberg.Por sua vez, o Kremlin voltou a criticar a NATO pela sua postura em relação ao conflito.“[A NATO] está a tentar ao máximo tornar o seu envolvimento no conflito em torno da Ucrânia o mais claro possível”, acrescentou.

Bakhmut debaixo de fogo intenso

A cidade ucraniana de Bakhmut está a ser alvo de intensos ataques por parte das forças russas esta terça-feira.Segundo Kyrylenko, a artilharia russa está a atingir alvos ao longo de toda a linha da frente em Donetsk, que junto com a região de Lugansk compõe o Donbass, o coração industrial da Ucrânia e um dos principais objetivos militares dos russos. Em Kharkiv, o cenário também é de destruição após a passagem do exército russo pela segunda maior cidade ucraniana.Moscovo tem intensificado os ataques nos últimos dias, à medida que se espera uma nova grande ofensiva no primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

c/ agências