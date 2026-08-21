Mundo
Guerra na Ucrânia
Nord Stream. Consultor de filme de Hollywood detido por suspeita de atentado
Volodymyr Zhuravlev foi detido por alegado envolvimento no atentado ao Nord Stream. Trata-se de um consultor do filme "Snake Island", que aborda, precisamente, esse incidente. As explosões do gasoduto russo que abastecia a Alemanha aconteceram em 2022, quando uma equipa de mergulhadores ucranianos alegadamente o fez detonar.
Um dos principais suspeitos, Volodymyr Zhuravlev, escapou duas vezes às autoridades alemãs. Numa ocasião terá fugido da Polónia na bagageira de um carro diplomático. Na segunda vez foi libertado por um tribunal.
Na quarta-feira, dia 19, a vida de Zhuravlev deu uma reviravolta e ele foi detido na cidade croata de Pula. As imagens publicadas pela imprensa mostram um homem de meia-idade com uma t-shirt azul e um boné castanho a ser acompanhado por dois agentes da polícia croata que o levam para o Tribunal Distrital de Pula.Não é claro quem alertou as autoridades, nem o que Zhuravlev estava a fazer na Croácia.
No entanto, numa entrevista antes da detenção do ucraniano, o realizador do filme, Doug Liman, afirmou que a rodagem ia passar pela cidade de Pula, um antigo porto romano na costa do Adriático, conhecido pelo mar cristalino. “Está um pouco quente [em Zagreb]. Estou entusiasmado por estar junto à água”, afirmou o realizador.
Os procuradores federais alemães contam que a polícia croata deteve o ucraniano ao abrigo de um mandado de detenção europeu. O ucraniano é descrito por Berlim como um mergulhador profissional e experiente.
As autoridades alemãs acreditam que Volodymyr Zhuravlev fazia parte de um grupo liderado por outro ucraniano, Serhii K (extraditado em 2025 de Itália para a Alemanha).
Os dois mergulhadores ucranianos negaram qualquer envolvimento nas explosões que ocorreram ao largo da ilha dinamarquesa de Bornholm.
Agora, os advogados de Zhuravlev tentam impedir a extradição para a Alemanha onde provavelmente enfrentará uma longa pena de prisão. Mas se ele permanecer na Croácia o caso promete não ser simples de decidir.
Isto porque um tribunal croata irá, na prática, julgar um assunto já decidido na Polónia, outro Estado-membro da UE.
Um dos advogados de defesa afirma que “será um processo contra a mesma pessoa, com os mesmos factos, as mesmas leis e convenções europeias relevantes e o mesmo mandado de detenção europeu, instaurado pelo mesmo país, a Alemanha”.
No ano passado, um tribunal polaco decidiu contra a execução de um mandado de detenção europeu emitido pela Alemanha. Isto por considerar que Berlim não tinha jurisdição e que a destruição do Nord Stream poderia ser vista como uma ação justificada pela Ucrânia no âmbito de uma guerra defensiva.
Na quarta-feira, dia 19, a vida de Zhuravlev deu uma reviravolta e ele foi detido na cidade croata de Pula. As imagens publicadas pela imprensa mostram um homem de meia-idade com uma t-shirt azul e um boné castanho a ser acompanhado por dois agentes da polícia croata que o levam para o Tribunal Distrital de Pula.Não é claro quem alertou as autoridades, nem o que Zhuravlev estava a fazer na Croácia.
No entanto, numa entrevista antes da detenção do ucraniano, o realizador do filme, Doug Liman, afirmou que a rodagem ia passar pela cidade de Pula, um antigo porto romano na costa do Adriático, conhecido pelo mar cristalino. “Está um pouco quente [em Zagreb]. Estou entusiasmado por estar junto à água”, afirmou o realizador.
A produtora do filme ainda não fez qualquer comentário após a detenção, apesar de a imprensa alemã assegurar que Volodymyr Zhuravlev tinha sido contratado como consultor no filme Snake Island. A defesa de Zhuravlev confirma que ele não se encontrava na Croácia de férias, “deve ter tido motivos sérios e importantes” para lá ir sem dar mais pormenores.
O jornal alemão Die Welt refere indícios de que Zhuravlev fazia parte da equipa de produção do filme Snake Island, uma reconstituição dramatizada da sabotagem dos gasodutos Nord Stream.
As autoridades alemãs acreditam que Volodymyr Zhuravlev fazia parte de um grupo liderado por outro ucraniano, Serhii K (extraditado em 2025 de Itália para a Alemanha).
Os dois mergulhadores ucranianos negaram qualquer envolvimento nas explosões que ocorreram ao largo da ilha dinamarquesa de Bornholm.
Agora, os advogados de Zhuravlev tentam impedir a extradição para a Alemanha onde provavelmente enfrentará uma longa pena de prisão. Mas se ele permanecer na Croácia o caso promete não ser simples de decidir.
Isto porque um tribunal croata irá, na prática, julgar um assunto já decidido na Polónia, outro Estado-membro da UE.
Um dos advogados de defesa afirma que “será um processo contra a mesma pessoa, com os mesmos factos, as mesmas leis e convenções europeias relevantes e o mesmo mandado de detenção europeu, instaurado pelo mesmo país, a Alemanha”.
No ano passado, um tribunal polaco decidiu contra a execução de um mandado de detenção europeu emitido pela Alemanha. Isto por considerar que Berlim não tinha jurisdição e que a destruição do Nord Stream poderia ser vista como uma ação justificada pela Ucrânia no âmbito de uma guerra defensiva.