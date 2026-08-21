Nord Stream. Consultor de filme de Hollywood detido por suspeita de atentado

Não é claro quem alertou as autoridades, nem o que Zhuravlev estava a fazer na Croácia.

A produtora do filme ainda não fez qualquer comentário após a detenção, apesar de a imprensa alemã assegurar que Volodymyr Zhuravlev tinha sido contratado como consultor no filme Snake Island. A defesa de Zhuravlev confirma que ele não se encontrava na Croácia de férias, “deve ter tido motivos sérios e importantes” para lá ir sem dar mais pormenores.

O jornal alemão Die Welt refere indícios de que Zhuravlev fazia parte da equipa de produção do filme Snake Island, uma reconstituição dramatizada da sabotagem dos gasodutos Nord Stream.





O ucraniano é descrito por Berlim como um mergulhador profissional e experiente.

Um dos principais suspeitos, Volodymyr Zhuravlev,às autoridades alemãs. Numa ocasião terá fugido da Polónia na. Na segunda vez foi libertado por um tribunal.Na quarta-feira, dia 19, a vida de Zhuravlev deu uma reviravolta e ele foi. As imagens publicadas pela imprensa mostram um homem de meia-idade com uma t-shirt azul e um boné castanho a serNo entanto, numa entrevista antes da detenção do ucraniano, o, Doug Liman, afirmou que, um antigo porto romano na costa do Adriático, conhecido pelo mar cristalino. “Está um pouco quente [em Zagreb]. Estou entusiasmado por estar junto à água”, afirmou o realizador.Os procuradores federais alemães contam que a polícia croata deteve o ucraniano ao abrigo de umAs autoridades alemãs acreditam que Volodymyr Zhuravlev, Serhii K (extraditado em 2025 de Itália para a Alemanha).Os dois mergulhadores ucranianosque ocorreram ao largo da ilha dinamarquesa de Bornholm.Agora, os advogados de Zhuravlevonde provavelmente enfrentará uma longa pena de prisão. Mas se ele permanecer na Croácia oIsto porque um tribunal croata irá, na prática, julgar um assunto já decidido na Polónia, outro Estado-membro da UE.Um dos advogados de defesa afirma querelevantes e o mesmo mandado de detenção europeu, instaurado pelo mesmo país, a Alemanha”.No ano passado, um. Isto por considerar que Berlim não tinha jurisdição e que a destruição dopoderia ser vista como uma