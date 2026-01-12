Presidente da Moldova votaria a favor da reunificação com Roménia em referendo

Além disso, salientou Sandu numa entrevista a um podcast britânico, uma reunificação enquadrar-se-ia na contínua aproximação a Bruxelas com o processo de adesão da Moldova ao bloco comunitário.



Sandu realçou que é cada vez mais difícil para um país como a Moldova "existir como democracia e Estado soberano", face às aspirações do Presidente russo, Vladimir Putin, de controlar toda a Europa.



"Como Presidente da República da Moldova, entendo que não há uma maioria a favor da unificação com a Roménia, mas há sim uma maioria que apoia a adesão à União Europeia [UE], pelo que estamos a agir nesse sentido", reconheceu durante a entrevista, recolhida pela agência de notícias estatal BTA.



A líder adiantou que, no final da década de 1980, já existiam movimentos que apoiavam a reunificação entre Moldova e Roménia, embora "não houvesse forma de saber quantas pessoas" eram a favor, uma vez que nunca se chegou a realizar qualquer referendo.



A Moldova, que apresentou o seu pedido de adesão à União Europeia em março de 2022, apenas alguns dias após o início da guerra na Ucrânia, fez parte da Roménia de 1918 até 1940, quando foi anexada pela antiga União Soviética.