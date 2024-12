Putin promulga orçamento que aumenta 24,4% gastos em defesa em 2025

O decreto que promulga o orçamento trienal do estado russo foi hoje publicado no portal oficial de informações jurídicas.

Este valor representa um aumento de 24,4% do orçamento dedicado à satisfação das necessidades do exército na campanha militar na Ucrânia em relação a 2024.

Os 126.844 milhões de euros dedicados à área da Defesa pela Federação russa representam 6,31% do Produto Interno Bruto (PIB) esperado para o próximo ano, quando no corrente ano representam 6,7%.

O montante dedicado à defesa e à segurança nacional representa cerca de 40% da despesa total do orçamento russo e é superior ao orçamento atribuído conjuntamente à educação, saúde, economia e política social.

Os gastos militares serão ligeiramente reduzidos em 2026 e 2027, de acordo com o orçamento aprovado em novembro passado por ambas as câmaras do parlamento russo.

No entanto, os valores incluídos no orçamento militar deste ano não incluem rubricas classificadas como secretas e que também se destinam a financiar o esforço militar da Rússia.