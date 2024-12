"Querem privar-nos da energia". Ucrânia alvo de ataque russo "em massa" contra infraestruturas

, declarou o ministro ucraniano da Energia, Herman Halushchenko."Os engenheiros da área energética estão a tomar todas as medidas necessárias para minimizar as consequências negativas para o sistema de energia", acrescentou, explicando que a dimensão dos danos será determinada quando o alerta aéreo ainda em curso for levantado.Há quase três anos que a Rússia bombardeia as instalações energéticas ucranianas com mísseis e drones, sobretudo antes e durante o inverno, provocando falhas de eletricidade e mergulhando milhões de pessoas na escuridão e no frio.

O operador de energia Ukrenergo já anunciou que os cortes de energia serão alargados a todo o país.

A imprensa ucraniana noticiou. A Força Aérea polaca foi colocada em alerta "máximo" devido aos ataques russos na Ucrânia ocidental, que faz fronteira com a Polónia.Kiev tem vindo a exigir que os seus aliados ocidentais forneçam mais defesas aéreas para proteger as cidades e infraestruturas do país dos ataques russos. Esta sexta-feira, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andriï Sybiga, reiterou este apelo., escreveu na rede social X.

Kiev abateu 81 drones



Segundo a maior empresa privada de energia do país, as forças russas provocaram "sérios danos" no equipamento de uma central térmica.





"De acordo com informações preliminares, não houve vítimas", disse a DTEK. "O ataque massivo danificou gravemente o equipamento da central térmica".

À medida que o ataque se desenrolava,, mas não deixaram claro se tal se devia a novos danos ou se era uma medida de precaução.Cerca de metade dos 3,5 milhões de clientes da empresa de eletricidade Yasno estavam sem energia esta manhã.O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou entretanto que"Foram lançados 93 mísseis, incluindo pelo menos um da Coreia do Norte. No total, 81 mísseis foram abatidos, 11 dos quais pelos caças F-16" que a Ucrânia começou a receber este ano dos seus aliados ocidentais, indicou Zelensky no X.

c/ agências