Ucrânia está num caminho "irreversível" para a NATO, afirmam seis países europeus

, afirmaram os ministros os Negócios Estrangeiros de, após uma reunião em Berlim.

Os seis países europeus acrescentam que querem dar à Ucrânia “garantias de segurança para qualquer dificuldade, incluindo forças militares fiáveis e de longo prazo”, bem como apoio financeiro.



, lê-se ainda na declaração conjunta, citada pela agência France Presse.

Insistem também na necessidade de reforçar as capacidades de defesa na União Europeia e assinalam que “a paz na Ucrânia e a segurança na Europa são inseparáveis”.

“Convite é necessário à nossa sobrevivência”



No início de dezembro, por ocasião da visita a Kiev de António Costa, presidente do Conselho Europeu, e Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia, o presidente ucraniano vincou que o “ convite para aderir à NATO é necessário para a nossa sobrevivência ”.

Este encontro acontece numa altura em que aumentam as hipóteses de eventuais conversações entre Moscovo e Kiev, quando falta pouco mais de um mês para a tomada de posse de Donald Trump.Os Estados Unidos têm sido decisivos no apoio cedido à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mas muito poderá mudar com a chegada do novo presidente à Casa Branca.Nas últimas semanas, Volodymyr Zelenksy tem insistido na importância de um caminho para a integração na Aliança Atlântica, enquanto vários países alertam para os riscos de um conflito direto com Moscovo, caso tal adesão aconteça.







Dias depois, o Kremlin alertou que a eventual adesão da Ucrânia à NATO constituiria uma ameaça "inaceitável" e mesmo "ameaçador" para a Rússia, posição que tem veiculado desde o início do conflito.





De recordar que a Finlândia e a Suécia foram os dois países que aderiram mais recentemente à Aliança Atlântica. Ambas as nações escandinavas, vizinhas de Moscovo, romperam com décadas de neutralidade na sequência da invasão russa da Ucrânia.







(com agências)