Rússia deixa aviso. Adesão da Ucrânia à NATO constituiria ameaça "inaceitável"

O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que "uma decisão deste tipo é inaceitável para a Rússia, porque seria um acontecimento ameaçador".





À entrada de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, em Bruxelas, o líder da Aliança, Mark Rutte, afirmou que os aliados devem aumentar a ajuda militar à Ucrânia de modo a fortalecer a posição de Kiev, caso esse país inicie negociações com Moscovo para pôr fim à guerra.

"Todos precisamos de fazer mais.", explicou.

"Putin não está interessado na paz. Ele está a pressionar, a tentar ganhar mais território. Porque ele acredita que consegue quebrar a determinação da Ucrânia e a nossa também, mas está enganado", acrescentou Rutte.

Zelensky sugeriu ceder territórios em troca de adesão



As declarações chegam depois de, na sexta-feira passada, o presidente ucraniano ter sugerido que, mesmo que a Rússia não devolva imediatamente os territórios apreendidos.

Em entrevista à estação britânica Sky News, Volodymyr Zelensky explicou que a adesão à Aliança Atlântica teria de ser oferecida às partes não ocupadas do país para pôr fim à "fase quente da guerra", desde que o próprio convite da NATO legitimasse as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia.





No domingo, porém, o presidente da Ucrânia alterou a sua posição, explicando que o convite para a entrada na NATO deverá estender-se a todo o território ucraniano, incluindo as regiões ocupadas pela Rússia.



Numa entrevista ao, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou que o mundo cairia no caos se um país como a Rússia conseguisse impor a alteração das fronteiras da Ucrânia pela força.

EUA querem "deitar gasolina ao fogo"

Nas declarações desta terça-feira, o porta-voz do Kremlin vincou que a decisão dos Estados Unidos de enviar mais armas para a Ucrânia, no valor de 725 milhões de dólares, revela que a Administração de Joe Biden está determinada a "deitar gasolina ao fogo"., declarou Dmitry Peskov."Estão a fazer tudo o que podem para deitar mais gasolina ao fogo. No entanto, este e outros pacotes de ajuda não conseguem mudar o rumo dos acontecimentos nem a dinâmica na linha da frente".

Ataques russos cortam energia

Entretanto, as autoridades ucranianas avançaram esta terça-feira que novos ataques russos a infraestruturas no país causaramdo conflito.Durante a última noite, um drone russo atingiu uma infraestrutura elétrica em Ternopil, cidade com mais de 220 mil habitantes, informou o responsável da região, Serguiï Nadal, na rede social Telegram."Parte da cidade está sem eletricidade", acrescentou, apelando aos residentes para que se abasteçam de água e carreguem os telefones.

Segundo os especialistas, a Rússia está a tentar destruir as linhas de transmissão de energia das fábricas localizadas no oeste e leste da Ucrânia.

Esta cidade foi atingida na segunda-feira por outro ataque com um drone, que, depois de ter sofrido cortes de energia em novembro que deixaram milhares de pessoas sem eletricidade.Outro ataque noturno de Moscovo teve como alvo a região vizinha de Rivne, segundo revelou a administração regional. "A infraestrutura energética foi o alvo", disse o governador Oleksandr Koval.Também esta terça-feira,, onde as suas tropas, mais numerosas do que as de Kiev, estão a atacar e a ganhar terreno.Em comunicado, o Ministério da Defesa russo avançou que as suas forças tomaram as aldeias de Romanivka, na região de Donetsk (leste), a cerca de nove quilómetros da importante cidade de Kurakhove, e Novodarivka, na região de Zaporizhia (sul).

c/ agências