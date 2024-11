Em entrevista à estação britânica Sky News, Volodymyr Zelensky explicou que, desde que o próprio convite da NATO reconhecesse as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia.

"Se quisermos terminar a fase quente da guerra, temos de colocar sob a alçada da NATO o território da Ucrânia que temos sob o nosso controlo", afirmou.





"Temos de o fazer rapidamente. E depois, o território [ocupado] da Ucrânia, a Ucrânia pode recuperá-lo de forma diplomática".

Zelensky disse ser necessário um cessar-fogo para "garantir que [o presidente russo Vladimir] Putin não volte" para reclamar mais território ucraniano.

Na opinião do presidente ucraniano, a NATO deve cobrir "imediatamente" a parte da Ucrânia que permanece sob o controlo de Kiev, algo de que a Ucrânia precisa "muito” para impedir o regresso de Putin no futuro.Esta éde parte do território ucraniano.Ao longo do conflito, o líder do país invadido nunca revelou sinais de aceitar ceder território ucraniano ocupado à Rússia, incluindo a Crimeia, que Moscovo reclamou em fevereiro de 2014 e anexou formalmente no mês seguinte.

Zelensky quer “partilhar ideias” com Trump

O líder da Ucrânia falou também acerca das eleições nos Estados Unidos, defendendo que o seu país, Donald Trump, de modo a “ter o seu maior apoiante” – os EUA."Quero trabalhar com ele diretamente porque há diferentes vozes de pessoas à sua volta. É por isso que não devemos [permitir] que alguém destrua a nossa comunicação", vincou."Isso não seria útil, seria destrutivo.”, assegurou.

Zelensky disse ter conversado com Trump em setembro e classificou o diálogo como “muito caloroso, bom, construtivo” e “um primeiro passo importante”.