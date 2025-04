Acordo de coligação para novo governo alemão vai "unir o país" - líder conservador

"Queremos e vamos ajudar a moldar a mudança no mundo", afirmou o líder da União Democrata-Cristã (CDU) em conferência de imprensa, acrescentando que o acordo de coligação alcançado na terça-feira com o Partido Social-Democrata (SPD) é um "sinal poderoso para o país".

A futura coligação governamental irá reformar e investir para manter a Alemanha estável, torná-la mais segura e economicamente mais forte, indicou o líder conservador, realçando que "a Europa também pode confiar na Alemanha".

Depois do acordo ser aprovado, os três partidos envolvidos -- CDU, União Social Cristã (CSU) e SPD - precisam de votá-lo antes que Friedrich Merz possa ser eleito como chanceler no parlamento alemão, o que deverá acontecer no início de maio.