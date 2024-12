Trump ameaça tirar EUA da NATO e avisa que Ucrânia deve esperar menos ajuda

Na entrevista ao programa "Meet the Press" , da cadeia televisiva NBC News, gravada na sexta-feira e que será difundida este domingo (embora já tenham sido publicados excertos), Trump assegurou que os EUA deixarão a Aliança Atlântica a menos que os países aliados contribuam mais financeiramente., repetiu.A entrevista foi gravada na sexta-feira antes de Trump viajar para Paris, para estar presente na reabertura da Catedral de Notre-Dame e onde reuniu com os presidentes de França e da Ucrânia – encontro trilateral que, segundo Zelensky, foi “bom e produtivo”.Ao “Meet the Press”, Trump disse que está a esforçar-se ativamente para acabar com a guerra, “se puder”, mas advertiu que a Ucrânia deve “provavelmente” esperar receber menos ajuda militar dos EUA quando tomar posse.

“Sim, provavelmente”, respondeu o futuro presidente dos EUA à pergunta da NBC News sobre se a Ucrânia deveria preparar-se para uma redução na ajuda norte-americana.



Mudanças radicais





Na entrevista modera por Kristen Welker, Donald Trump prometeu um esforço maior na deportação em massa, impor novas taxas e perdoar muitos dos condenados no ataque ao Capitólio. O presidente eleito anunciou mudanças imediatas e abrangentes após assumir o cargo a 20 de janeiro, como tentar acabar com a cidadania por direito de nascença.





Durante a entrevista, voltou a insistir que as eleições de 2020, em que foi derrotado pelo democrata Joe Biden, foram roubadas e explicou que as eleições deste ano apenas não seguiram o mesmo rumo porque o resultado da sua vitória foi “demasiado expressivo”. Contudo, ao contrário do que tinha prometido durante a campanha eleitoral, não falou em vinganças contra os adversários que acusa de o terem prejudicado politicamente e pessoalmente no passado.



“Não quero voltar ao passado. A retribuição será através do sucesso”, disse Trump, esclarecendo que não vai nomear um procurador especial para investigar qualquer situação que envolva o presidente Joe Biden ou a sua família.







“As pessoas gostam de mim agora, sabia?”, disse Trump, acrescentando: “É diferente da primeira vez — sabe, quando ganhei pela primeira vez, eu não era nem de longe tão popular como agora. E uma coisa que é muito importante, em termos de eleição, eu adoro ter vencido o voto popular, e por muito”.







Quanto ao perdão para os manifestantes de 6 de janeiro, Trump garantiu que vai acontecer no primeiro dia, argumentando que muitos sofreram tratamento excessivamente severo na prisão.



“Estas pessoas estão a viver no inferno”, disse.





Esta primeira entrevista de Trump à televisão pública após as eleições ocorreu na sexta-feira na Trump Tower, em Manhattan, onde falou durante mais de uma hora sobre os planos políticos que os norte-americanos podem esperar no próximo mandato.





O presidente eleito também prometeu expulsar todos os imigrantes em situação irregular, logo que tome posse.



“Penso que temos de o fazer. E é difícil. É uma coisa muito complicada de fazer”, explicou, quando questionado sobre se o plano era expulsar durante os quatro anos de mandato todas as pessoas com presença ilegal nos Estados Unidos. “Vai custar uma fortuna. Mas vou fazê-lo. Vamos começar com os criminosos”.



Prometeu ainda que não iria separar famílias, nos casos em que alguns imigrantes da mesma família estão legalmente e outros ilegalmente em território norte-americano, devolvendo todos ao seu país de origem.



“Eu não quero separar famílias. E a única maneira de o conseguir é mantê-los todos juntos e enviá-los todos de regresso”, disse Trump, durante a entrevista.



Donald Trump pretende, além disso, eliminar a cidadania por direito de nascimento – a proteção consagrada na 14ª Emenda, que garante a cidadania a qualquer pessoa nascida em território norte-americano.



Já no plano económico, disse que vai cumprir a promessa eleitoral de aumentar as tarifas de importação dos principais parceiros de comércio, e não assegurou que “as famílias americanas não vão pagar mais”, como consequência dessa medida.



“Não posso garantir nada. Não posso garantir o que vai acontecer no futuro”, reconheceu Trump.





Um dos planos é, segundo admitiu, aumentar o salário mínimo federal, mas frisou que terá de consultar os governadores estaduais, antes de tomar qualquer decisão.



Trump também prometeu que não irá impor restrições ao acesso a pílulas abortivas, deixando o tema do acesso à interrupção voluntária da gravidez a decisões dos legisladores de cada estado, quando falou sobre um dos temas mais divisivos da campanha eleitoral.