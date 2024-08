Rússia afirma ter "impedido" novos ataques ucranianos em Kursk

As forças russas, apoiadas pela aviação, artilharia e `drones`, "impediram as tentativas dos grupos móveis inimigos a bordo de veículos blindados de penetrarem profundamente em território russo", assegurou o ministério em comunicado.

De acordo com o governando regional de Kursk, Alexei Smirnov, 12 pessoas foram mortas e 121 feridas, incluindo dez crianças, no decurso do ataque ucraniano. Entre os 69 feridos, 17 encontram-se em estado grave. Dezenas de milhares de pessoas foram ainda retiradas das duas regiões fronteiriças.

O Ministério da Defesa russo garantiu ainda que desde o início das ações militares na região de Kursk, as forças de Kiev perderam 1.610 soldados, 32 tanques e 23 veículos blindados de transporte.