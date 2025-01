Rússia afirma ter intercetado mísseis ATACMS americanos disparados pela Ucrânia

”, declarou o exército russo, que não especificou se este novo ataque ucraniano causou vítimas ou danos materiais.Em novembro, a administração do Presidente cessante dos EUA, Joe Biden, autorizou a utilização destes mísseis por Kiev, depois de se ter oposto durante muito tempo, na sequência do destacamento, segundo o Ocidente e a Ucrânia, de milhares de soldados norte-coreanos em apoio dos soldados russos.Desde então, Kiev efetuou várias séries de ataques utilizando estes mísseis ATACMS de longo alcance, bem como os Storm Shadows britânicos.A Rússia retaliou disparando pela primeira vez uma arma hipersónica experimental denominada “Orechnik”, prometendo “uma resposta” a cada ataque ucraniano deste tipo contra o seu território.O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que deverá regressar à Casa Branca a 20 de janeiro, afirmou, em meados de dezembro, que se opunha “veementemente” à utilização pelo exército ucraniano de mísseis ATACMS americanos, invocando uma “intensificação” e um “agravamento” do conflito.

Rússia ataca cidade estratégica de Pokrovsk

As forças russas continuam a lançar ataques perto da cidade ucraniana de Pokrovsk, num esforço para a contornar a partir do sul e cortar as rotas de abastecimento às tropas da Ucrânia, revelou Kiev este sábado.“A direção de Pokrovsk continua a ser a mais quente e aí os russos atacaram 34 vezes (nas últimas 24 horas) e tentaram romper as nossas defesas a sul de Pokrovsk”, disse Viktor Trehubov, porta-voz do grupo de forças ucranianas de Khortytsia, à televisão nacional ucraniana.



A cidade, onde se situa uma mina que é o único fornecedor de carvão para a outrora gigante indústria siderúrgica ucraniana, tinha uma população de cerca de 60 mil pessoas antes da guerra. A Ucrânia calcula que cerca de 11 mil pessoas permanecem na cidade.

Trehubov disse que as“Eles (russos) não vão diretamente para a cidade porque isso significa combates urbanos pesados. Por isso, primeiro tentam contornar a cidade e interromper as cadeias logísticas”, acrescentou Trehubov.O responsável revelou ainda que as forças de Kiev estão a usare armas de precisão para tentar impedir que as tropas russas atinjam os seus alvos.

Ataques mútuos

Perto da fronteira com a Ucrânia, duas pessoas ficaram feridas num ataque de um drone ucraniano na cidade de Chebekino, de acordo com o governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

Durante a manhã deste sábado, no aeroporto russo de Pulkovo, em São Petersburgo, os voos foram interrompidos, temporariamente, para garantir a segurança dos aviões civis, segundo a agência russa de vigilância da aviação Rosaviatsia.



Na frente, um ataque ucraniano feriu pelo menos dez pessoas na cidade de Gorlivka, no território ocupado por Moscovo no leste da Ucrânia, de acordo com o seu presidente da câmara, Ivan Prikhodko.Por último, quatro pessoas ficaram feridas num ataque de umrusso, segundo Roman Mrotchko, responsável da administração militar municipal da cidade portuária de Kherson, no sul da Ucrânia.