Rússia anuncia conquista de mais duas aldeias na região de Donetsk

O exército russo está a avançar no cerco aos redutos ucranianos de Kurakhove e Velika Novosilka, ambos na região oriental de Donetsk, com a captura de duas novas localidades, informou hoje o Ministério da Defesa russo.

"As unidades do agrupamento Vostok (Leste) continuaram a avançar (...) e libertaram a povoação de Vremivka, na República Popular de Donetsk", refere o comunicado militar.

Entretanto, os militares do grupo do Centro assumiram o controlo de Petropavlovka, acrescenta o comunicado.

As autoridades russas tinham comunicado a entrada dos militares em Petropavlovka, a noroeste de Kurakhov, em 3 de janeiro.

Alguns dias mais tarde, alguns meios de comunicação social referiram que Petropavlovka tinha sido conquistada, mas esta informação não foi oficialmente confirmada até à manhã de hoje.

Quanto a Vremivka, a sudoeste de Velika Novosilka, é uma aldeia com mais de mil habitantes antes da guerra, situada perto da fronteira com as regiões de Zaporíjia e Dnipropetrovsk.