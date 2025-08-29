Rússia concentra cem mil soldados junto de Pokrovsk, alerta Zelensky

"A situação na linha da frente está mais ou menos normal e controlada. O setor de Pokrovsk é o mais grave hoje. A concentração e a acumulação de tropas inimigas chegam aos 100 mil homens, até hoje de manhã", disse Zelensky em conferência de imprensa.

O líder ucraniano acrescentou que os militares russos estão "a preparar ações ofensivas" e que é importante que o Exército de Kiev esteja consciente dos seus planos e "no controlo" da situação.

A cidade de Pokrovsk, situada na província de Donetsk e que tinha cerca de 60 mil habitantes antes da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, é um importante centro logístico para as forças ucranianas, no cruzamento de várias estradas da região.

As tropas russas aproximam-se da cidade por três lados há meses e estão agora a menos de cinco quilómetros, segundo os mapas atualizados diariamente pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um `think tank` (grupo de reflexão) com sede em Washington que avalia a evolução do conflito.

Na semana passada, Zelensky já tinha declarado que Moscovo estava a concentrar unidades na parte ocupada da região de Zaporijia, no sul da Ucrânia, em preparação para uma potencial ofensiva, e hoje confirmou essa informação.

O Exército russo, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano, entre o qual perto de 75% de Donetsk, tem progredido lentamente na região leste há mais de três anos, mas os seus avanços aceleraram nas últimas semanas.

Pela primeira vez, as tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, uma evolução confirmada pelo Exército ucraniano, embora hoje Zelensky tenha indicado que a situação permanece sob controlo.

O Presidente ucraniano pediu também que o programa de compra de armas norte-americanas com financiamento de países europeus "funcione mais rapidamente" e que o equipamento militar chegue o mais depressa possível às suas forças.

No âmbito deste programa, espera-se que a Alemanha, a Bélgica, os países escandinavos e também o Canadá contribuam com várias centenas de milhões de euros.

Apesar dos esforços do Presidente norte-americano, Donald Trump, para aproximar Kiev e Moscovo em direção a um acordo de paz, as partes continuam separadas pelas suas exigências negociais e que parecem inconciliáveis.

Na conferência de imprensa de hoje, Volodymyr Zelensky voltou a referir-se às garantias de segurança reivindicadas pela Ucrânia como forma de prevenir uma nova agressão russa em caso de acordo.

Segundo o líder ucraniano, vários países, entre os quais alguns esperados e outros "muito inesperados", estão teoricamente prontos para fornecer as garantias.

"Ainda não temos detalhes, porque acredito que a confirmação é quando um país fornece números específicos sobre o que está pronto para fazer", justificou, adicionando que não o faz "por intriga" e que apenas estava a partilhar com os jornalistas a informação disponível neste momento.

As declarações de Zelensky surgem num momento em que Kiev tem em curso vários contactos diplomáticos, entre os quais um encontro previsto para hoje em Nova Iorque entre uma delegação ucraniana e o enviado da Casa Branca Steve Witkoff.