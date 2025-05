Rússia descarta melhoria nas relações com a Alemanha

"Dadas as inúmeras declarações beligerantes e russofóbicas de políticos alemães, não devemos esperar uma melhoria das relações entre os nossos países", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, num comunicado.

A porta-voz russa acrescentou que a eventual entrega de mísseis alemães Taurus a Kiev "não salvará" a Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, numa nova fase da guerra que começou em 2014, com a anexação pelos russos da península ucraniana da Crimeia.

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, nomeou oficialmente na terça-feira Friedrich Merz como chanceler, no Palácio Bellevue, em Berlim, depois do líder conservador ter conseguido, numa segunda votação, obter a maioria dos votos no parlamento a favor da sua eleição.

Friedrich Merz, líder do conservador União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), prometeu dar prioridade à unidade e à segurança europeia face às ameaças da nova Administração norte-americana de Donald Trump e à guerra em curso na Ucrânia.

Os partidos que integram a nova coligação governamental na Alemanha, CDU/CSU e Partido Social-Democrata (SPD), têm 328 lugares no parlamento.