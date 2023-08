Rússia diz ter abatido dois drones ucranianos na região de Moscovo

“Uma tentativa do regime de Kiev de realizar ataques terroristas utilizando veículos aéreos não tripulados foi frustrada esta noite”, disse o Ministério da Defesa da Rússia num comunicado.Segundo o presidente da autarquia da capital russa, Sergei Sobyanin, um aparelho foi abatido na região de Krasnogorsk, a 20 quilómetros a noroeste do Kremlin, e um segundo na região de Chastsy, a cerca de 50 quilómetros a sudoeste do centro de Moscovo.Outros doisforam intercetados na região de Bryansk, a nordeste da fronteira com a Ucrânia. Estes foram igualmente derrubados por sistemas de defesa aérea, sem causar feridos.

O espaço aéreo de Moscovo tem sido encerrado várias vezes nos últimos dias, à medida que ataques de drones se tornaram mais regulares.

No sábado, um ataque comucranianos destruiu o principal bombardeiro supersónico da Rússia, segundo relatos da BBC e dos meios de comunicação ucranianos.Os relatos baseiam-se em imagens partilhadas nas redes sociais que parecem mostrar o bombardeiro de longo alcance, o Tupolev Tu-22, em chamas na base aérea de Soltsy-2, a sul de São Petersburgo. As imagens foram analisadas de forma independente pela BBC.

O bombardeiro russo Tu-22 foi desenvolvido pela União Soviética e pode viajar ao dobro da velocidade do som. Tem sido amplamente utilizado pela Rússia para atacar cidades na Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse, no sábado, que umucraniano tinha como alvo um campo de aviação militar na região russa de Novgorod, causando um incêndio e danificando um avião de guerra.Os ataques de drones dentro do território russo têm vindo a aumentar há várias semanas, geralmente sem causar danos ou vítimas, e têm visado particularmente a capital russa, localizada a mais de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.Kiev tem preferido manter o silêncio e não tem assumido a responsabilidade por estes ataques.

Rússia diz ter destruído navio ucraniano no Mar Negro

Este navio estava “na área das instalações russas de produção de gás no Mar Negro”, explicou o Ministério russo, que não forneceu mais detalhes sobre este incidente.A Rússia bombardeou repetidamente a infraestrutura portuária ucraniana no Mar Negro e no Danúbio, enquanto a Ucrânia atacou navios russos nas suas águas e na Península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está na Grécia, depois de ter visitado a Suécia, os Países Baixos e a Dinamarca este fim de semana.No domingo, os Países Baixos e a Dinamarca deram luz verde ao envio de caças F-16 para a Ucrânia. A Rússia já avisou que o envio destas aeronaves à Ucrânia vai provocar uma “escalada do conflito”.

c/ agências