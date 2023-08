Rússia avisa que envio de caças F-16 à Ucrânia vai provocar "escalada do conflito"

, disse o embaixador russo Vladimir Barbin em comunicado citado pela agência de notícias Ritzau.A Rússia reage assim ao anúncio feito no domingo pelos Países Baixos e Dinamarca sobre o envio de caças F-16 para a Ucrânia – um desejo há muito ansiado pelo presidente ucraniano.O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, também já alertou que Moscovo considera o envio de F-16 para a Ucrânia como uma ameaça nuclear, uma vez que estas aeronaves têm capacidade para transportar armas atómicas.

F-16 só podem ser usados em território ucraniano

Face ao receio de uma escalada do conflito, o ministro da Defesa da Dinamarca esclareceu esta segunda-feira que a Ucrânia só poderá utilizar os F-16 dentro do seu próprio território."Estas são as condições, sejam tanques, aviões de combate ou qualquer outra coisa", acrescentou.

A formação, dada por uma coligação de 11 países, deverá começar este mês e as autoridades estimam que os pilotos ucranianos estejam prontos a pilotar os aviões F-16 no início de 2024.

F-16s will instill fresh confidence and motivation in both warriors and ordinary citizens. They will produce fresh results for Ukraine and the rest of Europe.



I thank you once again, dear @MinPres Mark, @Statsmin Mette, your teams, and the peoples of the Netherlands and Denmark. pic.twitter.com/ffSdtMHkfI