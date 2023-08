Países Baixos e Dinamarca dão luz verde ao envio de caças F-16 à Ucrânia

Foi durante uma visita surpresa do presidente ucraniano aos Países Baixos, este domingo, que Volodymyr Zelensky recebeu a confirmação do envio de caças F-16 para ajudar a Ucrânia a responder à ofensiva russa., disse o primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, durante uma conferência de imprensa conjunta com Zelensky.O anúncio foi feito minutos depois de Rutte e Zelensky terem inspecionado dois jatos F-16 cinzentos, estacionados num hangar, e surgiu no âmbito da visita do presidente da Ucrânia aos Países Baixos, dois dias após os Estados Unidos terem autorizado o envio de caças F-16 americanos para Kiev.

Zelensky destaca decisão “histórica”

"É absolutamente histórico, poderoso e motivador para nós. Este é um novo passo para fortalecer o escudo aéreo da Ucrânia", disse Zelensky, afirmando que as aeronaves ajudarão a fortalecer a contraofensiva ucraniana e a proteger o povo ucraniano do “terror russo”.

"O primeiro-ministro Mark Rutte e eu chegámos a um acordo sobre o número de F-16 que serão transferidos para a Ucrânia assim que os nossos pilotos e engenheiros terminarem a sua formação: 42 jatos, e isto é apenas o começo", disse Zelensky numa mensagem na sua conta na rede social X, antigo Twitter.



Today, we took another step to strengthen Ukraine's air shield. F-16s.



These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…