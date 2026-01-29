Rússia e Ucrânia repatriam corpos de soldados mortos na guerra

A informação é avançada pelo Quartel-General ucraniano de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra e pela agência de notícias russa TASS, sendo que já começaram a ser tomadas as medidas de identificação dos corpos.



“Hoje, foram realizadas medidas de repatriação, no âmbito das quais mil corpos (restos mortais) dos falecidos foram devolvidos à Ucrânia, os quais, segundo o lado russo, pertencem a defensores ucranianos”, informa o Quartel-General ucraniano, que indica que os trabalhos foram realizados em conjunto com as Forças Armadas ucranianas, serviços de emergência, segurança e defesa da Ucrânia e o Ministério da Administração Interna.



Os corpos seguem agora para “instituições estatais especializadas” para serem identificados por médicos legistas do Ministério da Saúde e representantes das forças de segurança do Ministério da Administração Interna.



O repatriamento dos corpos é o primeiro desde o início do ano e acontece em meio aos encontros entre a Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para negociar a resolução da guerra na Ucrânia, que está perto de entrar no seu quarto ano.



Em junho de 2025, foi acordado em Istambul o repatriamento de corpos de soltados mortos nos campos de batalha, com a primeira a ocorrer ainda no mês de junho.