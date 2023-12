Rússia neutraliza dezenas de drones ucranianos na Crimeia e no Mar de Azov

“Uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista usandoaéreos foi frustrada”, avançou o Ministério russo da Defesa em comunicado.”, acrescenta a nota.A Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é regularmente alvo de ataques, uma vez que é a base de retaguarda da frota russa no Mar Negro e uma rota de abastecimento fundamental para as forças de Moscovo no sul e leste da Ucrânia.

Drones russos abatidos em Lviv e Kharkiv

Os militares ucranianos revelaram que abateram dez dos 17lançados durante a noite pela Rússia.

Moscovo tem negado repetidamente ter como alvo civis na Ucrânia, mas considera que as infraestruturas energéticas do país são um alvo militar legítimo.

O governador da região ocidental de Lviv afirmou que trêsatingiram uma infraestrutura não especificada, mas os danos foram mínimos e não se registaram vítimas.Já as autoridades de Kharkiv, no leste da Ucrânia, revelaram que ostinham atingido casas particulares e edifícios residenciais, entre outros alvos civis, em pelo menos duas povoações.Kherson, no sul da Ucrânia, tem sido bombardeada pelo exército russo, posicionado do outro lado do rio Dnieper há meses. A cidade foi reconquistada pelas forças de Kiev há pouco mais de um ano.