Rússia reivindica captura de duas novas cidades no leste da Ucrânia

Rússia abateu centenas de drones durante a noite

A autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsiya, disse ter levantado as restrições que foram introduzidas durante a noite para garantir a segurança devido aos drones nos aeroportos de São Petersburgo, Kaluga, Moscovo e Niezhny Novgorod.

c/ agências

De acordo com o relatório diário do Ministério russo da Defesa, as tropas de Moscovo capturaram a aldeia de Piddubne, na região leste de Donetsk, uma cidade situada a oeste da cidade de Kurakhove, que os russos tomaram em dezembro de 2024.Na região de Kharkiv (nordeste), o exército russo reivindicou a captura da cidade de Sobolivka, numa zona onde as posições não se alteravam há meses.Os avanços russos em junho foram os maiores desde novembro de 2024, de acordo com uma análise da AFP com dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), uma organização de investigação sediada em Washington.O Ministério russo da Defesa diz ter intercetado 30sobre a região ocidental de Bryansk, 29 na região de Kursk e 17 em Belgorod – todas elas fazem fronteira com a Ucrânia.Outros 18foram abatidos sobre a região de Oryol, que faz fronteira com Kursk e já foi atingida por ataques anteriores de drones ucranianos contra instalações petrolíferas.A Rússia, por sua vez, realizou várias vagas de ataques noturnos maciços contra a Ucrânia nas últimas semanas.O ataque ocorreu momentos após uma conversa telefónica entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump. Na conversa, Putin vincou que Moscovo "não vai desistir dos seus objetivos" em território ucraniano, ainda que esteja disponível para "continuar" negociações com Kiev.Trump disse estar "infeliz" com a conversa, que não resultou em "nenhum progresso" na direção de uma solução negociada para acabar com a guerra.