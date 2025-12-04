Política
Guerra na Ucrânia
"Tem de haver um compromisso claro". IL pede ao Governo que antecipe fim de importações de gás russo
A Iniciativa Liberal quer que o Governo que se antecipe ao calendário europeu e ponha fim às importações de gás russo durante o primeiro trimestre de 2026.
A recomendação é feita num projeto de resolução - sem força de lei - apresentado pela bancada liberal, horas depois de ser alcançado um acordo entre eurodeputados e Estados europeus para proibir todas as importações de gás russo para a União Europeia no outono de 2027.
“Portugal pode antecipar o cumprimento desse acordo, não tem de esperar até ao fim de 2017. Por um motivo muito simples: felizmente o gás natural proveniente da Rússia é uma pequena componente do total das importações nacionais”, afirma o deputado da IL Jorge Miguel Teixeira.
“Portugal pode antecipar o cumprimento desse acordo, não tem de esperar até ao fim de 2017. Por um motivo muito simples: felizmente o gás natural proveniente da Rússia é uma pequena componente do total das importações nacionais”, afirma o deputado da IL Jorge Miguel Teixeira.
“Temos fontes diversificadas de gás natural e conseguimos perfeitamente cumprir este objetivo mais cedo do que, se calhar, outros países da União Europeia”, acrescenta em declarações à Antena 1.Na iniciativa, que já deu entrada na Assembleia da República, os liberais argumentam que a antecipação do calendário seria uma “afirmação política inequívoca de solidariedade com a Ucrânia” e de “alinhamento com os valores europeus de liberdade, soberania e coerência”.
À Antena 1, Jorge Miguel Teixeira defende que foi feito “pouco progresso nos últimos anos” no que toca à dependência de recursos russos e pede ao Executivo português um “compromisso claro”.“Se o Governo vier dizer que não pode ser no primeiro trimestre de 2026, que tem de ser no segundo ou terceiro, tudo bem. Mas é preciso dar um sinal de que é possível antecipar”, reforça o também vice-presidente da bancada da IL.
Tópicos