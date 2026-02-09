Três pessoas morreram na Ucrânia em ataque com drones russos

Uma mulher e uma criança foram mortas num ataque com aparelho aéreo não tripulado (drone) russo contra a cidade de Bogodukhiv, Kharkiv, que está parcialmente ocupada pelas forças russas, disse o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia.

O departamento ucraniano afirmou que o ataque, realizado durante a noite, atingiu um edifício residencial na cidade, acrescentando que o prédio que se incendiou ficou completamente destruído.

No mesmo ataque registaram-se três feridos.

Uma outra pessoa morreu e duas ficaram feridas num ataque com drone contra Odessa, no sul da Ucrânia, onde também foram registados vários incêndios em vários edifícios e veículos disse o governador de Odessa, Serhi Lisak.