Três pessoas morreram na Ucrânia em ataque com drones russos

Pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, morreram hoje na sequência de novos ataques lançados pelas forças russas contra Kharkiv e Odessa, na Ucrânia, disseram as autoridades ucranianas. 

Uma mulher e uma criança foram mortas num ataque com aparelho aéreo não tripulado (drone) russo contra a cidade de Bogodukhiv, Kharkiv, que está parcialmente ocupada pelas forças russas, disse o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia.

O departamento ucraniano afirmou que o ataque, realizado durante a noite, atingiu um edifício residencial na cidade, acrescentando que o prédio que se incendiou ficou completamente destruído.

No mesmo ataque registaram-se três feridos. 

Uma outra pessoa morreu e duas ficaram feridas num ataque com drone contra Odessa, no sul da Ucrânia, onde também foram registados vários incêndios em vários edifícios e veículos disse o governador de Odessa, Serhi Lisak.

