Ucrânia atacou porto e ferry russo junto à Crimeia

“Os serviços de emergência estão atualmente a trabalhar no local. O incêndio está controlado e não há risco de propagação”, anunciou o governador da região de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, no Telegram. “Infelizmente, há feridos e mortos entre a tripulação e os funcionários do porto”.





Segundo os serviços de emergência citados pela agência estatal TASS, o ataque com drones aéreos causou um morto e cinco feridos. O ataque ocorreu a 12 quilómetros em linha reta da ponte da Crimeia, uma infraestrutura russa chave que já foi alvo de ataques da Ucrânia em várias ocasiões.

O navio encontrava-se no porto de Kavkaz, no estreito de Kerch, que faz a ligação por ferry entre a Rússia continental e a península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014. Também são transportadas mercadorias através do porto.Segundo a AFP, que cita os meios de comunicação social russos, o serviço de ferry para a Crimeia foi suspenso após a construção, a muito custo, da ponte que liga a península à Rússia.

A ponte da Crimeia, que atravessa o Estreito de Kerch, foi também atacada por drones navais ucranianos em julho de 2023, causando danos consideráveis na estrutura e a morte de dois civis.

Embora a ponte tenha sido amplamente utilizada pelo exército russo no início do conflito para transportar mantimentos para os soldados que lutavam na Ucrânia, as ameaças a esta infraestrutura levaram as autoridades a desenvolver outros canais logísticos.A Ucrânia, que está a passar por dificuldades na linha da frente, tem tido uma série de sucessos no Mar Negro, atacando portos e navios russos em várias ocasiões, incluindo o afundamento do cruzador Moskva em abril de 2022.

Moscovo afirma ter destruído 25 drones ucranianos

A Rússia destruiu 25ucranianos durante a noite, incluindo 21 sobre a Crimeia anexada e o Mar Negro, anunciou, esta terça-feira, o Ministério russo da Defesa.”, escreveu o Ministério da Defesa no Telegram.Na véspera, a Rússia afirmou ter abatido 85ucranianos na noite de domingo e na madrugada de segunda-feira, 47 dos quais apenas na região sul de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia.Kiev reivindicou a responsabilidade por um ataque deà refinaria de Touapsé, uma cidade nas margens do Mar Negro, na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, que resultou num incêndio.

De acordo com uma fonte da defesa ucraniana, a refinaria é propriedade do gigante petrolífero russo Rosneft.

As autoridades regionais russas denunciaram o ataque, afirmando que o incêndio foi causado pela “queda de destroços de um”.Moscovo anuncia, quase diariamente, que destruiuucranianos lançados no seu território.Kiev diz que está a levar a cabo estas ofensivas em resposta aos bombardeamentos russos que mergulharam a Ucrânia num luto desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022.

Ataque russo danifica infraestruturas em Sumy

Um ataque aéreo russo danificou instalações de infraestrutura crítica na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, disseram autoridades ucranianas esta terça-feira.A força aérea da Ucrânia disse no Telegram que seus sistemas de defesa aérea destruíram sete dos oitoque a Rússia lançou durante a noite.A Rússia também lançou um míssil aéreo guiado Kh-69, acrescentou a força aérea ucraniana, mas acrescentou que, como resultado das contramedidas de suas forças, o míssil “não atingiu seu alvo”.

Uso de telemóveis pelos militares russos vai ser punido

A Duma, câmara baixa do Parlamento russo, propôs uma detenção disciplinar até dez dias para as tropas que usem dispositivos com câmara e funções de geolocalização em zonas de combate como a Ucrânia, revelou a agência de notícias estatal russa TASS.

Os telemóveis têm sido utilizados por ambos os lados para identificar alvos na guerra da Ucrânia, tanto através do rastreio da localização dos sinais como através do acesso a fotografias ou mensagens enviadas pelos dispositivos, de acordo com funcionários russos e ocidentais.

O projeto de lei permitirá que os comandantes das unidades militares decidam sobre a imposição de prisão disciplinar por um período máximo de dez dias por uma infração disciplinar grave.Um ataque de mísseis ucraniano em 2023 matou cerca de 100 soldados na região de Donetsk, controlada pela Rússia, alojados numa escola profissional, depois de a utilização não autorizada de telemóveis pelas tropas ter permitido às forças de Kiev localizá-los.

Segundo a TASS, o projeto de lei da Duma prevê também a detenção disciplinar até 10 dias para os militares que violem a proibição existente de distribuição pública de informações suscetíveis de identificar o pessoal militar russo ou a sua localização.