Ucrânia. Ataque russo danifica rede elétrica de Odessa

A região de Odessa sofreu um ataque "massivo" com "50 drones de ataque russos", segundo o governador regional Oleg Kiper.



"Os danos são extensos e os trabalhos de reparação levarão muito tempo para repor o equipamento no seu funcionamento normal", lê-se em comunicado da empresa de distribuição elétrica de Odessa, DTEK.



"As nossas equipas iniciaram os trabalhos de restauro de emergência após receberem permissão dos socorristas e dos militares. Os especialistas estão a inspecionar o equipamento, a remover os destroços e, em seguida, a iniciar as reparações”, acrescenta. Segundo o governador regional de Odessa, 23 pessoas ficaram feridas nestes ataques e nove foram hospitalizadas, incluindo duas crianças e uma mulher grávida de 39 semanas.



Ainda podem existir vítimas presas sob os escombros, disse, acrescentando que as equipas de resgate continuavam as buscas.



Segundo Oleg Kiper, os drones danificaram "dezenas de edifícios residenciais", além de "uma igreja, um jardim de infância, uma escola secundária e um ginásio".



A região de Odessa, alvo frequente de ataques, alberga o principal porto ucraniano no Mar Negro, um local estratégico muitas vezes visado por Moscovo, sobretudo pelas suas infraestruturas energéticas e portuárias.

Dois mortos e dezenas de feridos

A Força Aérea ucraniana contabilizou 165 drones no seu território na última noite, anunciando ter conseguido abater 135 deles. No leste do país há registo de dois mortos e cerca de duas dezenas de feridos, segundo as autoridades locais.



Os dois mortos são um casal de 45 e 48 anos, que morreram após o impacto de uma bomba russa na cidade de Sloviansk, na região de Donetsk, na manhã desta terça-feira. O filho do casal, de 20 anos, também ficou ferido e está no hospital a receber tratamentos. Situada a cerca de 20 quilómetros da linha da frente, Sloviansk é alvo frequente de ataques por parte das forças russas.



Estes ataques ocorreram depois de se terem realizado negociações entre as autoridades norte-americanas, ucranianas e russas na sexta-feira e no sábado em Abu Dhabi, as primeiras negociações diretas conhecidas entre Kiev e Moscovo sobre o plano americano para resolver o conflito de quatro anos.



Outra reunião trilateral está agendada para o próximo domingo em Abu Dhabi.



Apesar de não ter resultado nenhum acordo deste encontro trilateral no passado fim de semana, o presidente ucraniano anunciou que o documento norte-americano sobre garantias de segurança para a Ucrânia está "totalmente pronto" e Kiev aguarda apenas a definição da data e local para a sua assinatura.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que as conversações foram realizadas “num espírito construtivo”, mas "seria errado esperar resultados significativos destes contactos iniciais", sublinhando que "ainda há muito trabalho a fazer" para se chegar a uma solução para o conflito na Ucrânia.



c/agências