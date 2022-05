Ucrânia confirma reabertura de corredor humanitário em Mariupol

Esta é a segunda fase da operação, depois da retirada, no domingo, de uma centena de pessoas do complexo metalúrgico Azovstal. Neste local, continuam retidas centenas de civis.

Entretanto já saíram do país mais de 5,5 milhões de pessoas. Balanço feito esta segunda-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.



Dois navios de patrulha da Rússia foram entretanto destruídos por umucraniano no Mar Negro, indicam as Forças Armadas de Kiev.Do lado do Kremlin surge apenas a informação da destruição de um jato ucraniano.