Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h37 - Polónia exige data específica para embargo de petróleo russo



A Polónia quer que a União Europeia imponha uma data-limite clara na qual os Estados-membros terão de suspender as importações de petróleo russo, disse a ministra do Clima esta segunda-feira, acrescentando que espera que um embargo entre em vigor antes do final do ano.



"Queremos que este pacote [de sanções] inclua uma data e um requisito muito específicos e claros para todos os países, que seja um pacote completo, sem lacunas".







10h20 - Unidades de elite da Rússia sofreram grandes perdas, diz Reino Unido



Algumas unidades de elite russas, incluindo as chamadas Forças Aerotransportadas VDV, sofreram grandes perdas na Ucrânia e a Rússia poderá levar anos para reconstituir essas forças, declararam hoje os serviços de informação britânicos. No início do conflito, a Rússia comprometeu mais de 120 grupos táticos de batalhão, cerca de 65% de toda a sua força de combate terrestre, referiram os britânicos.



Mais de um quarto dessas unidades provavelmente tornaram-se ineficazes para o combate, segundo as informações fornecidas pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. As Forças Aerotransportadas VDV constituem um corpo de paraquedistas de elite do exército russo com estatuto de força especial subordinada diretamente ao Comando Supremo das Forças Armadas da Federação Russa.







(Agência Lusa)







10h12 - Saíram mais autocarros humanitários de Mariupol



Os autocarros que estão a retirar em segurança os civis de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, deixaram a cidade esta manhã, afirmou à Reuters uma autoridade local.



Os civis que saíram nos autocarros humanitários não estavam da siderúrgica Azovstal. Mas ainda se mantém um número desconhecido de civis e combatentes presos na central, cuja rede de bunkers e túneis forneceu abrigo após semanas de bombardeamentos russos.







10h03 - Pedidos de fornecimento de gás russo via Ucrânia aumentam na Europa na segunda-feira



Os pedidos de fornecimento de gás russo através Ucrânia aumentaram na Europa esta segunda-feira, segundo os dados da operadora de gasodutos ucraniana. Também a Gazprom, empresa de energia controlada pelo Kremlin, disse que a tranferência de gás via Ucrânia continuou.



De acordo com os dados, os pedidos foram de 98,8 milhões de metros cúbicos para segunda-feira, acima dos 97,2 milhões de metros cúbicos de domingo.







09h53 - Rússia diz que intercetou caça ucraniano MiG-29



O Ministério da Defesa da Rússia disse, esta segunda-feira, que os militares russos destruíram um caça ucraniano MiG-29 perto de Sloviansk, no leste da Ucrânia. Segundo Moscovo, foram atingidos 38 alvos militares ucranianos, incluindo depósitos de munição e centros de controlo.







09h40 - Já fugiram da Ucrânia mais de 5,5 milhões de pessoas, revela ACNUR



Mais de 5,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a guerra começou, a 24 de fevereiro, informou a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) esta segunda-feira.



As estatísticas são compiladas a partir de uma variedade de fontes, principalmente dados fornecidos por autoridades de pontos oficiais de passagem de fronteira, disse o ACNUR.







09h33 - Erdogan insiste numa cimeira com Putin e Zelensky na Turquia



O presidente turco voltou hoje a convidar os seus homólogos da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, para uma cimeira na Turquia e garantiu que ambos os países lhe pediram ajuda para poder exportar cereais.



"Tanto os ucranianos quanto os russos querem ajuda para exportar cereais", disse Recep Tayyip Erdogan aos órgãos de comunicação social depois de terminar a oração do Ramadão numa mesquita de Istambul.



O líder islâmico indicou que o seu assessor Ibrahim Kalin e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Onal Sedat, reuniram-se no sábado em Kiev com as autoridades ucranianas e que transmitiram uma série de "desejos", sem concretizar.



"Provavelmente, teremos uma reunião com Putin esta semana", disse Erdogan.



O presidente Erdogan também insistiu na sua oferta, feita inúmeras vezes desde o início da agressão russa contra a Ucrânia, para que Putin e Zelensky se encontrem na Turquia, sublinhando que o seu país será o lugar onde "serão dados passos em relação a (uma solução) no leste da Ucrânia". O presidente turco disse ainda que a cimeira poderá ocorrer em Istambul ou Ancara.







(Agência Lusa)







09h25 - Rússia voltou a bombardear Azovstal após evacuação



A Rússia a bombardear da siderúrgica Azovstal, na cidade ucraniana de Mariupol, no domingo, assim que os autocarros que retiraram os civis da central partiram, afirmou um assessor do autarca da cidade, esta segunda-feira.



"Ontem, assim que os autocarros deixaram Azovstal com os civis, um novo bombardeamentos começou imediatamente", disse Petro Andryushchenko, à televisão ucraniana.







09h16 - Ucrânia afirma que destruiu dois navios de patrulha russos



Um drone ucraniano Bayraktar destruiu dois navios de patrulha russos no Mar Negro, esta segunda-feira, disse o chefe militar da Ucrânia.



"Dois navios russos da classe Raptor foram destruídos na madrugada de hoje perto da ilha de Zmiinyi", escreveu o chefe do Estado-Maior, Valeriy Zaluzhniy, no Telegram.







09h10 - Primeira-dama dos EUA vai encontrar-se com refugiados ucranianos na Eslováquia e na Roménia



A primeira-dama dos Estados Unidos vai visitar a Roménia e a Eslováquia esta semana para se encontrar com famílias de refugiados ucranianos, trabalhadores humanitários, militares norte-americanos e funcionários da embaixada dos EUA, anunciou esta segunda-feira a Casa Branca. A viagem de Jill Biden vai decorrer entre 5 e 9 de maio e é a mais recente demonstração de apoio dos EUA à Ucrânia e aos países que estão a ajudar os ucranianos.



A Roménia e a Eslováquia acolheram centenas de milhares de ucranianos que estão a fugir da invasão russa ao seu país.



De acordo com as autoridades norte-americanas, Jill Biden vai reunir-se com soldados norte-americanos na Roménia na sexta-feira e viajará para Bucareste no sábado, onde se encontrará com membros do Governo, da embaixada dos EUA e com professores que trabalham com crianças refugiadas ucranianas, de acordo um comunicado de imprensa do seu gabinete.



Na Eslováquia, no domingo, quando é celebrado o Dia das Mães nos Estados Unidos, Jill Biden viajará para a cidade de Kosice e a vila de Vysne Nemecke para se encontrar com refugiados, trabalhadores humanitários e eslovacos que prestam ajuda humanitária.



"Para o Dia das Mães, irá encontrar-se com mães e crianças ucranianas que foram forçadas a fugir de sua terra natal devido à guerra de Putin", referiu o gabinete de Jill Biden.







09h00 - MNE da Dinamarca vai reabrir embaixada na Ucrânia



A Dinamarca vai reabrir a embaixada na Ucrânia, esta segunda-feira, após o encerramento após a invasão russa a 24 de fevereiro, anunciou o Ministério dinamarquês dos Negócios Estrangeiros.



"É um símbolo muito forte do apoio dinamarquês à Ucrânia e ao povo ucraniano ao estarmos a rebari hoje as portas da embaixada dinamarquesa", disse o chefe da diplomacia Jeppe Kofod à emissora dinamarquesa DR.







08h45 - Pagar a ucranianos para passar controlos russos é "negócio da guerra"



Há ucranianos que estão a explorar outros ucranianos no sul do país. Cobram dinheiro para os retirarem em segurança de cidades ocupadas pelas tropas russas.



Os enviados da RTP Hélder Silva e André Mateus Pinto foram descobrir em que consiste este "negócio de guerra".

Há ucranianos que estão a explorar outros ucranianos no sul do país. Cobram dinheiro para os retirarem em segurança de cidades ocupadas pelas tropas russas.

Os enviados da RTP Hélder Silva e André Mateus Pinto foram descobrir em que consiste este "negócio de guerra".





08h35 - EUA vão usar dinheiro de oligarcas russos na assistência à Ucrânia



Os Estados Unidos vão encaminhar para a ajuda à Ucrânia dinheiro da venda de bens apreendidos a oligarcas russos, no âmbito das sanções impostas à Rússia.



A legislação que vai permitir reforçar o pacote de 33 mil milhões de dólares de ajuda já foi aprovado com o apoio da maioria do Senado norte-americano.

Os Estados Unidos vão encaminhar para a ajuda à Ucrânia dinheiro da venda de bens apreendidos a oligarcas russos, no âmbito das sanções impostas à Rússia.

A legislação que vai permitir reforçar o pacote de 33 mil milhões de dólares de ajuda já foi aprovado com o apoio da maioria do Senado norte-americano.





08h27 - Identificadas forças bielorrussas em regiões fronteiriças ucranianas



O Estado-maior da Ucrânia afirmou, esta segunda-feira, que foram identificadas unidades das Forças Armadas da Bielorrússia nas regiões fronteiriças ucranianas de Volyn e Polissya.



“A Bielorrússia continua pelo inimigo”, declararam as autoridades.



Numa

publicação no Facebook , as autoridades referiram que as forças ucranianas repeliram ainda dez ataques russos nas regiões de Donetsk e Luhansk, destruindo equipamentos, incluindo dois tanques, 17 sistemas de artilharia e 38 veículos de combate blindados.





08h00 - Hungria contra a qualquer embargo da UE às importações russas de petróleo e gás



A Hungria ainda se opõe a qualquer embargo da União Europeia às importações russas de petróleo e gás, disse o porta-voz do governo Zoltan Kovacs, esta segunda-feira.



"A postura húngara em relação a qualquer embargo de petróleo e gás não mudou: não os apoiamos", disse Kovacs à Reuters.







07h53 - Ucrânia pode perder dezenas de milhões de toneladas de grãos alimentares, alerta Zelensky



A Ucrânia pode perder dezenas de milhões de toneladas de grãos devido ao bloqueio russo dos portos no Mar Negro, provocando uma crise alimentar que afetará a Europa, a Ásia e África, disse o presidente Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira. O presidente da Ucrânia diz que as tropas russas estão a intensificar os ataques nas cidades do sul do país e acusa a Rússia de estar a bombardear armazéns e empresas agrícolas.



"A Rússia não permite que navios entrem ou saiam, está a controlar o Mar Negro", disse Zelensky ao programa de notícias australiano 60 Minutes. "A Rússia quer bloquear completamente a economia do nosso país”.

Recorde-se que a Ucrânia é um grande exportador de grãos e outros produtos alimentares, além de metais.

A Ucrânia pode perder dezenas de milhões de toneladas de grãos devido ao bloqueio russo dos portos no Mar Negro, provocando uma crise alimentar que afetará a Europa, a Ásia e África, disse o presidente Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira. O presidente da Ucrânia diz que as tropas russas estão a intensificar os ataques nas cidades do sul do país e acusa a Rússia de estar a bombardear armazéns e empresas agrícolas.

"A Rússia não permite que navios entrem ou saiam, está a controlar o Mar Negro", disse Zelensky ao programa de notícias australiano 60 Minutes. "A Rússia quer bloquear completamente a economia do nosso país".

Recorde-se que a Ucrânia é um grande exportador de grãos e outros produtos alimentares, além de metais.





07h47 - Rússia nega fim da guerra a 9 de maio, no Dia da Vitória



O ministro dos Negócios Estrangeiros russo negou que a Rússia pretenda pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de maio, dia em que se celebra o Dia da Vitória, apesar de os analistas preverem o fim do conflito nessa data.



"Os nossos militares não ajustarão artificialmente as suas ações a qualquer data, incluindo o Dia da Vitória", disse Sergei Lavrov numa entrevista à televisão italiana Mediaset, transmitida no domingo, referindo-se à data comemorativa de 9 de maio de 1945 e à rendição nazi aos Aliados, incluindo à antiga União Soviética. "O ritmo da operação na Ucrânia depende, acima de tudo, da necessidade de minimizar possíveis riscos para a população civil e para os militares russos".

In esclusiva a #ZonaBianca il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sulla possibilità cjhe la crisi ucraina sfoci in un conflitto mondiale. pic.twitter.com/3H9tvEhn5v — Zona Bianca (@zona_bianca) May 1, 2022

A Rússia celebra geralmente o Dia da Vitória com grande pompa e circunstância, com um grande desfile militar no centro de Moscovo e um discurso do presidente, Vladimir Putin, saudando o papel de liderança do país na derrota do fascismo na Europa. Contudo, as celebrações deste ano têm como cenário de fundo uma campanha militar de Moscovo na Ucrânia, que Putin justificou com a necessidade de "desnazificar" a antiga república soviética, com outras referências à Segunda Guerra Mundial.



"Celebraremos solenemente o 09 de maio, como sempre fazemos. Recordemos aqueles que caíram pela libertação da Rússia e de outras repúblicas da ex-URSS [União das Repúblicas Socialistas Soviéticas], pela libertação da Europa do flagelo nazi", disse Lavrov.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo negou que a Rússia pretenda pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de maio, dia em que se celebra o Dia da Vitória, apesar de os analistas preverem o fim do conflito nessa data.

"Os nossos militares não ajustarão artificialmente as suas ações a qualquer data, incluindo o Dia da Vitória", disse Sergei Lavrov numa entrevista à televisão italiana Mediaset, transmitida no domingo, referindo-se à data comemorativa de 9 de maio de 1945 e à rendição nazi aos Aliados, incluindo à antiga União Soviética. "O ritmo da operação na Ucrânia depende, acima de tudo, da necessidade de minimizar possíveis riscos para a população civil e para os militares russos".

In esclusiva a #ZonaBianca il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sulla possibilità cjhe la crisi ucraina sfoci in un conflitto mondiale. pic.twitter.com/3H9tvEhn5v — Zona Bianca (@zona_bianca) May 1, 2022

A Rússia celebra geralmente o Dia da Vitória com grande pompa e circunstância, com um grande desfile militar no centro de Moscovo e um discurso do presidente, Vladimir Putin, saudando o papel de liderança do país na derrota do fascismo na Europa. Contudo, as celebrações deste ano têm como cenário de fundo uma campanha militar de Moscovo na Ucrânia, que Putin justificou com a necessidade de "desnazificar" a antiga república soviética, com outras referências à Segunda Guerra Mundial.

"Celebraremos solenemente o 09 de maio, como sempre fazemos. Recordemos aqueles que caíram pela libertação da Rússia e de outras repúblicas da ex-URSS [União das Repúblicas Socialistas Soviéticas], pela libertação da Europa do flagelo nazi", disse Lavrov.

(Agência Lusa)





(Agência Lusa)







07h35 - Autoridades ucranianas prevêem nova evacuação de Mariupol esta segunda-feira





As autoridades ucranianas planeiam, para esta segunda-feira, novas evacuações em Mariupol, após uma primeira operação que libertou 100 civis da fábrica de Azovstal, sitiada por forças russas neste porto estratégico no sudeste da Ucrânia.



"A 2 de maio, a evacuação em Mariupol começa às 7h00. Ponto de encontro - Centro comercial +Port City+", anunciou no Telegram Pavlo Kirilenko, governador regional de Donetsk, na noite de domingo para segunda-feira.



A operação de evacuação começou no sábado e foi realizada em coordenação entre a Ucrânia, a Rússia e o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).



"Hoje, pela primeira vez desde o início da guerra, este corredor humanitário vital começou a funcionar. Pela primeira vez, houve dois dias de verdadeiro cessar-fogo neste território" do complexo siderúrgico, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky numa mensagem de vídeo no domingo à noite. "Finalmente".













"Mais de cem civis já foram retirados, em primeiro lugar mulheres e crianças", disse ainda o presidente, acrescentando que os primeiros cidadãos vão ser levados a Zaporizhia, uma cidade a oeste de Mariupol, esta segunda-feira de manhã.



Zelensky acrescentou também que espera "que as condições estejam reunidas para continuar as evacuações de Mariupol".



Ponto de situação

• O Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros expressou o "apoio contínuo" à Ucrânia por parte da UE, que trabalha no sexto pacote de sanções contra a Rússia, e insistiu na "urgente" evacuação de Mariupol. Josep Borrell transmitiu esse "apoio contínuo" dos 27 à Ucrânia num telefonema com o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba.• A Rússia classificou como um "ato de sabotagem" o colapso parcial de uma ponte ferroviária na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia. Na rede Telegram, o governador de Kursk, Román Starovoit, afirmou que a destruição parcial da ponte ferroviária "foi sabotagem", embora não tenha identificado a autoria do incidente, e indicou que irá ser investigado pelos "especialistas das forças e do corpo de segurança". A ponte ferroviária era utilizada apenas para transporte de cargas e não houve registo de feridos.• Oito civis morreram em bombardeamentos nas regiões de Kharkiv e Donetsk, incluindo quatro na cidade de Lyman, perto da linha da frente e sob ameaça direta do avanço russo, anunciaram os governadores regionais.• A Alemanha poderá deixar de importar petróleo russo até ao final do verão, afirmou no domingo o ministro alemão da Economia e da Energia, Robert Habeck. Em comunicado, citado pela Associated Press, o ministro revelou que, em matéria de importação de recursos energéticos provenientes da Rússia, a Alemanha conseguiu reduzir a quota de petróleo para 12 por cento, a de carvão para 8 por cento e a de gás natural para 35 por cento.