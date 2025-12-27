Capital ucraniana atingida por vários ataques russos durante a noite

Dezenas de pessoas refugiaram-se nas estações de metro com o alerta de ataque aéreo a manter-se por quatro horas.





De madrugada, a força aérea ucraniana anunciou que drones russos estavam a atacar a capital e regiões no nordeste e sul, mas não há registo de vítimas mortais.





De acordo com a maior empresa privada de eletricidade da Ucrânia, verificaram-se cortes de energia. Mais de 2600 edifícios, entre habitações, creches e escolas, ficaram sem aquecimento.

A Força Aérea ucraniana mencionou nas suas redes sociais movimentos de drones e mísseis em várias regiões ucranianas, incluindo a capital.



As autoridades ucranianas avançaram ao início da madrugada deste sábado que a capital do país, Kiev, estava a ser alvo de um novo ataque massivo por parte da Rússia, com os militares a alertarem para o iminente lançamento de mísseis.



"Explosões na capital. A defesa antiaérea está em ação. Fiquem nos abrigos!", escreveu o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na plataforma Telegram.



"Fiquem em segurança, por favor! O inimigo está a atacar a capital", declarou, por sua vez, o chefe da administração militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.



Segundo testemunhas da agência Reuters, as defesas aéreas ucranianas estavam a ser usadas na capital. Já um canal militar do Telegram avançou que estavam a ser lançados mísseis de cruzeiro e balísticos sobre Kiev.







O ataque atingiu sete locais diferentes da cidade, fazendo 11 feridos, entre os quais um adolescente de 16 anos, informou Tymur Tkachenko, também através do Telegram.



Um incêndio deflagrou num edifício residencial de 18 andares no distrito de Dnipro, mobilizando equipas de emergência para combater o fogo e um outro prédio habitacional, de 24 andares, foi atingido no distrito de Darnytsia, tendo sido registados mais incêndios nos distritos de Obolonskyi e Holosiivskyi, acrescentou Tkachenko.



Na região alargada de Kiev, os ataques atingiram edifícios industriais e residenciais, segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia.



Na zona de Vyshhorod, as equipas de socorro resgataram uma pessoa encontrada soterrada sob os escombros de uma casa destruída.



Trump e Zelensky reúnem-se este domingo na Florida





A discussão vai centrar-se nos temas mais sensíveis do acordo de paz: as questões territoriais e a central nuclear de Zaporizhia, ocupada por soldados russos.





Deverão ainda estar em cima da mesa as garantias de segurança que os países ocidentais podem fornecer à Ucrânia.



O presidente americano já disse que a Ucrânia não tem nada para apresentar até que ele próprio aprove.



Para preparar a reunião, o presidente ucraniano discutiu com vários líderes europeus os esforços diplomáticos para um acordo de paz.





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá participar ainda este sábado numa chamada telefónica com Volodymyr Zelensky, Donald Trump e outros líderes europeus.







Mais de quatro anos após o lançamento da ofensiva em grande escala da Rússia, as negociações para uma resolução do conflito aceleraram nas últimas semanas, após a apresentação de um plano de paz dos Estados Unidos.



Embora este documento tenha sido inicialmente considerado pelos ucranianos e europeus como demasiado favorável a Moscovo, Zelensky apresentou esta semana uma nova versão.



O plano de paz prevê agora um congelamento da atual linha da frente, sem oferecer uma solução imediata para as reivindicações territoriais da Rússia, que ocupa mais de 19 por cento da Ucrânia.





c/ Lusa



