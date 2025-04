Ucrânia convoca reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU após ataque russo mortífero

Russia’s ballistic strike on Kryvyi Rih last week killed nine children, the largest number of Ukrainian kids killed in a single attack since 2022.



Russia targeted playgrounds in an ordinary residential area. With a cluster warhead to maximize casualties.



Ukraine has initiated… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 7, 2025

Moscovo quer resolver “questões” antes de qualquer acordo

c/agências

“Ambas as reuniões serão realizadas amanhã [terça-feira] e ajudarão a promover os esforços de paz e a responsabilização [da Rússia]”, acrescentou, afirmando que “uma resposta internacional robusta às atrocidades russas é fundamental”.“A Rússia deve cessar o seu terror contra as crianças e os civis ucranianos, responder à proposta de cessar-fogo total dos EUA, que a Ucrânia aceitou, e pôr fim à guerra”, asseverou.As reuniões são convocadas na sequência do violento ataque russo à cidade de Kryvyi Rih, na sexta-feira passada, que matou 20 civis.A Rússia alega que tinha como alvo uma reunião de militares ucranianos, mas Kiev rejeita tais afirmações."A vingança será inevitável, porque este é um crime sem prazo de prescrição", escreveu Oleksandr Vilkul, presidente da Câmara de Kryvyi Rih, nas redes sociais.", disse o alto comissário da ONU para os direitos humanos, VolkerTürk, num comunicado no domingo."Mesmo que as autoridades russas tivessem informações de que poderiam estar presentes militares, o modo e as circunstâncias do ataque podem constituir um ataque indiscriminado", afirmou.A Rússia mantém-se reticente relativamente à assinatura de um acordo de um cessar-fogo na Ucrânia. Esta segunda-feira, o Kremlin afirmou que muitas questões precisam ainda de ser resolvidas antes de se assinar um acordo abrangente de cessar-fogo.Segundo Peskov, estas questões incluem "a incapacidade do regime de Kiev para controlar vários grupos extremistas" e "planos para uma maior militarização" da Ucrânia.O governo norte-americano tem mantido conversações indiretas com as autoridades russas e ucranianas na Arábia Saudita, mas Donald Trump ainda não conseguiu pôr fim às hostilidades., cuja implementação permanece incerta, com Kiev e Moscovo a trocarem acusações da violação do acordo.Enquanto isso, a Ucrânia tem denunciado um aumento dos ataques russos. Nas últimas horas, Kiev sofreu um dos ataques mais violentos das últimas semanas Na noite de domingo, Donald Trump condenou os ataques russos. "Estamos a falar com a Rússia. Gostava que ele [Vladimir Putin] parasse. Não gosto dos bombardeamentos. E os bombardeamentos continuam e continuam", comentou.O presidente norte-americano já tinha manifestado a sua frustração com o ritmo lento das negociações e com a atitude de Putin, afirmando estar "muito zangado, furioso" com o seu homólogo russo depois de este ter colocado sobre a mesa a ideia de uma "administração de transição" na Ucrânia, envolvendo a saída de Volodymyr Zelensky do poder.