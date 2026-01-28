Ucrânia. Dois mortos em ataque russo perto de Kiev

O ataque atingiu a localidade de Bilogorodska, nos subúrbios a sudeste da capital, precisou o responsável da administração, Mykola Kalashnyk.

Na terça-feira, uma onda de ataques russos causou 12 mortos, incluindo cinco num comboio de passageiros perto de Kharkiv (nordeste), e atingiu infraestruturas energéticas, dias antes do recomeço das negociações tripartidas para a paz, previsto para domingo, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

A Rússia realiza ataques diários contra a Ucrânia, causando vítimas civis e afetando, em particular, infraestruturas energéticas.

De acordo com um relatório da missão de monitorização dos direitos humanos da ONU na Ucrânia, cerca de 15 mil civis ucranianos foram mortos e 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

O ano de 2025 foi o mais mortífero, com mais de 2.500 civis mortos, de acordo com o documento, publicado no início de janeiro.