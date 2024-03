Ucrânia. Número de mortos em ataque russo em Odessa sobe para dez

O ataque com um aparelho aéreo não tripulado [`drone`] a um edifício de nove andares em Odessa, cidade portuária do mar Negro, provocou "a morte de dez pessoas, incluindo três crianças", lamentou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Marc, que nem sequer tinha três anos, Elizaveta, de oito meses, e Timothée, de quatro meses", detalhou Zelenski nas redes sociais.

"As crianças ucranianas são alvos militares da Rússia", denunciou.

"Hoje, Odessa e a região estão de luto pelas vítimas do ataque russo", disse o governador regional, Oleg Kiper, também numa mensagem nas redes sociais, referindo-se à "grande tristeza" de "toda a Ucrânia".

No seu discurso diário de sábado, Volodymyr Zelensky condenou o "terror" russo, que "tem como objetivo exclusivo destruir vidas e intimidar pessoas".

Ao mesmo tempo, apelou mais uma vez aos aliados ocidentais de Kiev para que forneçam mais munições - de que Kiev está desesperadamente carente -, sistemas de defesa aérea e aviões a jato de combate para repelir o exército russo, e para que o façam mais rapidamente.

"Os atrasos no fornecimento de armas à Ucrânia (...) conduzem infelizmente a essas perdas", acrescentou, referindo-se ao ataque russo a Odessa.

Também hoje, na região de Kherson, "uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas" na sequência de ataques russos, divulgou nas redes sociais o Ministério do Interior ucraniano.

Cinco outras pessoas ficaram feridas no sábado à noite em dois bombardeamentos russos na região de Donetsk (leste), de acordo com o gabinete do procurador regional ucraniano.

Na zona de Avdiïvka (leste), uma cidade conquistada em meados de fevereiro pelo exército russo, o general ucraniano Oleksandre Tarnavsky garantiu hoje que a situação estava "continua complicada mas está sob controlo".