A Ucrânia suspendeu as exportações de armas após a invasão de Moscovo, em fevereiro de 2022, e tem dependido fortemente do fornecimento de armas dos parceiros para se defender das forças russas.

Davyd Aloian, membro da comissão que autoriza as exportações, desvalorizou as expectativas de um aumento imediato das exportações para os produtores e promotores de armas.

As conversações de paz mediadas pelos EUA estão paralisadas devido às exigências russas de concessões territoriais.

Interesse externo

Um dos países do Médio Oriente, que tem um longo historial de comércio de armas com a Ucrânia, está a explorar oportunidades em drones e veículos pesados, revelou Davyd Aloian, recusando-se a nomear o país.

A Ucrânia também está a considerar um imposto de exportação para os produtores de defesa, revelou.

No início deste mês, a, disse Davyd Aloian, vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional de Kiev, em entrevista à Reuters.Aproveitando a sua vasta experiência no campo de batalha, a Ucrânia tem vivido, nos últimos anos, um boom na tecnologia de defesa.Questionado sobre o potencial de exportação para este ano, Davyd Aloian frisou que, "considerando produtos prontos, peças de substituição, componentes e serviços que podem ser fornecidos, o valor ascende a vários milhares de milhões de dólares.", acrescentou.”, defendeu, numa altura em que as tropas russas avançam no leste do país e os ataques aéreos atingem cidades distantes da linha da frente.Os aliados da Ucrânia manifestaram interesse em obter a sua tecnologia de defesa de ponta, avançou o vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional de Kiev, citando a Alemanha, o Reino Unido, os EUA, os países nórdicos, três nações do Médio Oriente e pelo menos um país asiático como alguns dos mais interessados.Segundo o vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, “Kiev pretende ainda priorizar ase outras formas de cooperação com países estrangeiros para atrair recursos financeiros, criar novas cadeias de fornecimento de armas para a linha da frente e ter acesso a novas tecnologias. Isto é mais importante do que a simples exportação de produtos prontos a usar, acrescentou Davyd Aloian.. Alguns já criaram subsidiárias para operar no estrangeiro.s", esclareceu Davyd Aloian. "E depois entram os interesses comerciais".Embora não tenha sido tomada nenhuma decisão final, acredita que esta medida justificaria para o Estado a decisão de retomar as exportações, uma vez que Kiev poderia utilizar as receitas para financiar as suas próprias necessidades militares subfinanciadas., esclareceu Davyd Aloian, e a maioria visa a reimportação de armas para a Ucrânia para utilização na linha da frente.Mas alguns estão relacionados com equipamento para o programa FrankenSAM Ucrânia-EUA, que está a desenvolver sistemas de mísseis terra-ar combinando sistemas soviéticos propriedade da Ucrânia com mísseis ocidentais.