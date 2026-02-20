Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia retoma exportações na área da defesa após invasão russa
A Ucrânia poderá exportar vários milhares de milhões de dólares em bens e serviços militares este ano, depois de ter autorizado as suas primeiras vendas externas em tempo de guerra, e está a considerar a introdução de um imposto sobre estas exportações, disse um alto responsável da defesa ucraniana.
No início deste mês, a comissão estatal responsável pelas licenças relacionadas com tempos de guerra aprovou a maioria dos 40 pedidos de produtores do setor da defesa para exportação de material e serviços, disse Davyd Aloian, vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional de Kiev, em entrevista à Reuters.A Ucrânia suspendeu as exportações de armas após a invasão de Moscovo, em fevereiro de 2022, e tem dependido fortemente do fornecimento de armas dos parceiros para se defender das forças russas.
Ao mesmo tempo, Kiev investiu recursos no desenvolvimento da sua indústria bélica, particularmente drones e mísseis. Aproveitando a sua vasta experiência no campo de batalha, a Ucrânia tem vivido, nos últimos anos, um boom na tecnologia de defesa.
Questionado sobre o potencial de exportação para este ano, Davyd Aloian frisou que, "considerando produtos prontos, peças de substituição, componentes e serviços que podem ser fornecidos, o valor ascende a vários milhares de milhões de dólares."
De um modo geral, o potencial é "significativamente maior" do que as exportações pré-guerra, acrescentou.Davyd Aloian, membro da comissão que autoriza as exportações, desvalorizou as expectativas de um aumento imediato das exportações para os produtores e promotores de armas.
“As necessidades militares da Ucrânia devem estar em primeiro lugar”, defendeu, numa altura em que as tropas russas avançam no leste do país e os ataques aéreos atingem cidades distantes da linha da frente.
Os aliados da Ucrânia manifestaram interesse em obter a sua tecnologia de defesa de ponta, avançou o vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional de Kiev, citando a Alemanha, o Reino Unido, os EUA, os países nórdicos, três nações do Médio Oriente e pelo menos um país asiático como alguns dos mais interessados.Um dos países do Médio Oriente, que tem um longo historial de comércio de armas com a Ucrânia, está a explorar oportunidades em drones e veículos pesados, revelou Davyd Aloian, recusando-se a nomear o país.
Segundo o vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, “será dada prioridade às exportações para os países que são os maiores apoiantes de Kiev na guerra”
Kiev pretende ainda priorizar as joint ventures e outras formas de cooperação com países estrangeiros para atrair recursos financeiros, criar novas cadeias de fornecimento de armas para a linha da frente e ter acesso a novas tecnologias. Isto é mais importante do que a simples exportação de produtos prontos a usar, acrescentou Davyd Aloian.
Os fabricantes de defesa têm pressionado a Ucrânia para retomar as exportações, alegando que o país corre o risco de perder oportunidades no mercado global de armas. Alguns já criaram subsidiárias para operar no estrangeiro.
"Não há qualquer desejo ou objetivo de confinar todos os fabricantes aqui e manter apenas os nossos. Existe uma abordagem, e está focada em criar um sistema que priorize a linha da frente e os interesses nacionais", esclareceu Davyd Aloian. "E depois entram os interesses comerciais".A Ucrânia também está a considerar um imposto de exportação para os produtores de defesa, revelou.
Embora não tenha sido tomada nenhuma decisão final, acredita que esta medida justificaria para o Estado a decisão de retomar as exportações, uma vez que Kiev poderia utilizar as receitas para financiar as suas próprias necessidades militares subfinanciadas.
Entre os pedidos aprovados pela comissão, nenhum envolve a exportação de armas prontas a usar, esclareceu Davyd Aloian, e a maioria visa a reimportação de armas para a Ucrânia para utilização na linha da frente.
Mas alguns estão relacionados com equipamento para o programa FrankenSAM Ucrânia-EUA, que está a desenvolver sistemas de mísseis terra-ar combinando sistemas soviéticos propriedade da Ucrânia com mísseis ocidentais.
As conversações de paz mediadas pelos EUA estão paralisadas devido às exigências russas de concessões territoriais.
Interesse externo
