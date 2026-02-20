Primeiro-ministro apresenta linhas gerais do PTRR

A primeira fase é de curto prazo e decorrerá até ao final deste ano, focada na recuperação relativa a pessoas e empresas, seguindo o princípio “de não deixar ninguém para trás”.



A médio prazo, os objetivos inscrevem-se no período da atual legislatura, até 2029.



Já os objetivos de longo prazo “integrarão também a legislatura seguinte” até ao início da seguinte a essa, ou seja, 2034, “que coincide com o horizonte do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia”.