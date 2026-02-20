Primeiro-ministro apresenta linhas gerais do PTRR

Mais atualizações Voltar ao topo
Este programa assenta em três pilares, sendo o primeiro o da recuperação, com foco nas populações e empresas afetadas, “levando apoio imediato a quem sofreu danos e reconstruindo com a máxima celeridade possível património e infraestruturas públicas destruídas”.
Em causa estão, por exemplo, a recuperação dos sistemas de transportes (estradas, ferrovia, portos e terminais), de infraestruturas públicas de sistemas de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos, do património cultural, da habitação e de empresas, passando ainda pela agricultura, pescas e florestas.
A primeira fase é de curto prazo e decorrerá até ao final deste ano, focada na recuperação relativa a pessoas e empresas, seguindo o princípio “de não deixar ninguém para trás”.
A médio prazo, os objetivos inscrevem-se no período da atual legislatura, até 2029.
Já os objetivos de longo prazo “integrarão também a legislatura seguinte” até ao início da seguinte a essa, ou seja, 2034, “que coincide com o horizonte do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia”.
Este não é um programa “exclusivo de algumas regiões”, assegurou Luís Montenegro.
“É um programa para todo o país”, mas terá uma “atenção muito direcionada para a recuperação das zonas mais atingidas” pelo mau tempo, explicou.
O objetivo “não é apenas repor o que a catástrofe climática das últimas semanas destruiu; é reconstruir melhor para termos um país mais preparado para enfrentar com maior resiliência futuras adversidades”, acrescentou o primeiro-ministro.
Luís Montenegro disse ter já pedido reuniões com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o presidente eleito, António José Seguro.
Para o dia 24 de fevereiro estão já marcadas reuniões com os partidos políticos com assento parlamentar, seguindo-se os governos regionais, as autarquias locais, os parceiros sociais, a academia, as empresas e a sociedade em geral.
“Tudo com sentido de urgência, porque o nosso objetivo é aprovar o PTRR na sua versão final no início de abril”, anunciou.
Pilar da recuperação
Estes apoios "já estão no terreno e a chegar a quem deles precisa", garantiu Luís Montenegro.
Calendário com três fases
"Um programa para todo o país"
Governo quer aprovar versão final do PTRR no início de abril
O primeiro-ministro já iniciou a sua declaração, começando por dizer que nos próximos dias será realizada “uma auscultação nacional alargada” e que só depois disso será definido o envelope financeiro.
PTRR. Primeiro-ministro faz declaração esta tarde na residência oficial
O Conselho de Ministros esteve reunido esta manhã para aprovar e apresentar as linhas gerais do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, anunciado na sequência das intempéries que fustigaram Portugal continental. Depois do encontro, será o primeiro-ministro a fazer uma declaração, às 15h30.