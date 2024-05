Ucrânia. Rússia lança ataques com `drones` e reivindica conquista de uma aldeia

A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia havia lançado 24 `drones` de fabrico iraniano durante a noite, dos quais 23 foram abatidos, e alguns mísseis, ferindo 16 pessoas, incluindo uma criança, na região oriental de Kharkiv.

Por seu turno, o Ministério da Defesa russo anunciou que as suas tropas tomaram o controlo da aldeia de Ocheretyne, que tem estado na mira das forças russas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Imagens aéreas do local obtidas pela Associated Press mostram a aldeia devastada pelos combates, com todos os edifícios atingidos.

As autoridades de Kiev pediram aos crentes ortodoxos que sigam as celebrações de modo `online`, devido aos riscos de segurança.

"Mesmo em dias tão brilhantes de celebração, podemos esperar atos maléficos do agressor", avisou Serhiy Popko, administrador de Kiev.

No seu discurso de Páscoa, o Presidente Volodymyr Zelenskyy apelou aos ucranianos para que estivessem "unidos numa oração comum".

Num vídeo filmado em frente à Catedral de Santa Sofia, em Kiev, vestindo uma camisa tradicional, Zelensky disse que Deus "tem uma divisa com a bandeira ucraniana no ombro" e, com "um aliado assim", a "vida vencerá definitivamente a morte".

Em Moscovo, os fiéis ortodoxos, incluindo o Presidente, Vladimir Putin, encheram a catedral de Cristo Salvador para uma cerimónia de Páscoa noturna, celebrada pelo patriarca Kirill, um apoiante declarado do Kremlin.