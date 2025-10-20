Mundo
Guerra na Ucrânia
UE alerta que pressionar Ucrânia "não é a abordagem correta" para travar agressão russa
A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, frisou esta segunda-feira que pressionar a Ucrânia para pôr fim à agressão de Moscovo "não é a abordagem correta" e condenou a ideia de que "usar a força contra os nossos vizinhos compensa".
"Pressionar a Ucrânia como vítima não é a abordagem correta, não só para a Ucrânia, mas também para a segurança europeia e mundial, porque se a agressão dá frutos, encoraja-se a que se repita noutros locais", afirmou Kallas no final de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, no Luxemburgo.
As declarações surgem depois de, na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos ter recebido novamente o homólogo ucraniano na Casa Branca. Donald Trump aproveitou para instar Volodymyr Zelensky a cessar as hostilidades e não respondeu aos pedidos de maior apoio militar.
A Ucrânia e a Rússia devem "parar onde estão", declarou o norte-americano, sugerindo concessões territoriais por parte de Kiev. "Que ambos reclamem a vitória e que a história decida. Chega de tiros, chega de mortes", acrescentou.
Esta segunda-feira, Kallas vincou que "a integridade territorial é um valor importante que defendemos e penso que temos de nos manter fiéis a ele".
"Se simplesmente desistirmos destes territórios, estaremos a enviar a mensagem a toda a gente de que usar a força contra os nossos vizinhos compensa para conseguirmos o que queremos", afirmou a responsável.Zelensky descreve reunião com Trump como "positiva"
Entretanto, o presidente ucraniano descreveu o seu encontro com Donald Trump na semana passada como um sucesso, destacando progressos na aquisição de novos sistemas de defesa aérea.
As declarações surgem após notícias de que o presidente dos EUA teria repreendido o homólogo ucraniano na Casa Branca.
"Depois de muitas rondas de discussão ao longo de mais de duas horas com Trump e a sua equipa, a sua mensagem, na minha opinião, é positiva: mantemo-nos onde estamos na linha da frente", disse Zelensky.
O presidente ucraniano disse ainda que a visita de Zelensky a Washington foi um passo importante para que a Ucrânia possa comprar 25 sistemas de defesa aérea Patriot.
Esta tarde, uma fonte auscultada pela agência Reuters garantiu que o líder da Ucrânia vai viajar até Londres na sexta-feira para uma reunião com a "Coligação dos Dispostos", um grupo de países disponíveis para oferecerem garantias de segurança a Kiev.
Numa publicação na rede social X, Zelensky referiu que "haverá muitos encontros e negociações na Europa esta semana".
c/ agências
I spoke with Mette Frederiksen @Statsmin and greatly appreciate all the support from Denmark and the Prime Minister personally. We are coordinating our diplomatic efforts, and that’s helpful. We are also doing a lot together to make our countries stronger. Ukrainian-Danish…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2025
