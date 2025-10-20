UE alerta que pressionar Ucrânia "não é a abordagem correta" para travar agressão russa

Zelensky descreve reunião com Trump como "positiva"

I spoke with Mette Frederiksen @Statsmin and greatly appreciate all the support from Denmark and the Prime Minister personally. We are coordinating our diplomatic efforts, and that’s helpful. We are also doing a lot together to make our countries stronger. Ukrainian-Danish… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2025

, afirmou Kallas no final de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, no Luxemburgo.As declarações surgem depois de, na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos ter recebido novamente o homólogo ucraniano na Casa Branca. Donald Trump aproveitou parae não respondeu aos pedidos de maior apoio militar.A Ucrânia e a Rússia devem "parar onde estão", declarou o norte-americano, sugerindo concessões territoriais por parte de Kiev. "Que ambos reclamem a vitória e que a história decida. Chega de tiros, chega de mortes", acrescentou.Esta segunda-feira, Kallas vincou que "a integridade territorial é um valor importante que defendemos e penso que temos de nos manter fiéis a ele"."Se simplesmente desistirmos destes territórios,", afirmou a responsável.Entretanto, o presidente ucraniano descreveu o seu encontro com Donald Trump na semana passada como um sucesso, destacando progressos na aquisição de novos sistemas de defesa aérea.As declarações surgem após notícias de que o presidente dos EUA teria repreendido o homólogo ucraniano na Casa Branca., disse Zelensky.O presidente ucraniano disse ainda que a visita de Zelensky a Washington foi um passo importante para que a Ucrânia possa comprar 25 sistemas de defesa aérea Patriot.Esta tarde, uma fonte auscultada pela agência Reuters garantiu que, um grupo de países disponíveis para oferecerem garantias de segurança a Kiev.Numa publicação na rede social X, Zelensky referiu que "haverá muitos encontros e negociações na Europa esta semana".