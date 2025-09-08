UE coordena com EUA novas sanções à Rússia

Não se conhecem em concreto as novas sanções, mas a Bloomberg News adianta que a União Europeia está a mirar o alvo contra meia dúzia de bancos com ligações a empresas russas de energia.



De acordo com “pessoas familiarizadas com o assunto”, a Bloomberg News revela ainda que o pacote pode incluir medidas contra os sistemas de pagamento e cartões de crédito da Rússia e as bolsas de criptomoedas.



Para além de novas restrições ao comércio de petróleo russo que podem visar países que compram hidrocarbonetos russos, segundo diplomatas em Bruxelas.

A Washington vai chegar, esta segunda-feira, o enviado especial da UE para as sanções contra a Rússia. David O'Sullivan (o “senhor sanções” da União Europeia) vai reunir-se com responsáveis norte-americanos.





Um encontro após as declarações de Donald Trump ter apelado a um aperto das sanções contra a Rússia. As conversações devem continuar na terça-feira.





“Não estou contente. Não estou contente com a situação toda”, assegurou Trump aos jornalistas que o questionaram sobre o ataque ocorrido no domingo de manhã.

Na noite de sábado para domingo, a Rússia disparou 810 drones e 13 mísseis contra a Ucrânia, segundo a Força Aérea ucraniana.





Trata-se do maior ataque aéreo desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.





Entretanto, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros denuncia hoje que a Rússia está a fazer tudo para evitar uma cimeira com a Ucrânia e os Estados Unidos. Em vez disso, continua a atacar a Ucrânia.





Questionado no domingo na Casa Branca sobre se estava pronto para lançar uma nova fase de sanções contra a Rússia, o presidente norte-americano respondeu:“Três semanas após a cimeira do Alasca, temos que perceber que ae evitar uma cimeira tripartida”, lembra o ministro Johann Wadephul, durante uma reunião de embaixadores em Berlim.