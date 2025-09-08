UE coordena com EUA novas sanções à Rússia
O presidente do Conselho da União Europeia revela agora que a preparação de um novo pacote de sanções da União Europeia (o 19º) contra a Rússia está a ser feita em estreita colaboração com a administração Trump. As declarações de António Costa surgem após Donald Trump afirmar, no domingo, que está pronto para avançar para uma segunda fase de sanções contra Moscovo.
Não se conhecem em concreto as novas sanções, mas a Bloomberg News adianta que a União Europeia está a mirar o alvo contra meia dúzia de bancos com ligações a empresas russas de energia.
De acordo com “pessoas familiarizadas com o assunto”, a Bloomberg News revela ainda que o pacote pode incluir medidas contra os sistemas de pagamento e cartões de crédito da Rússia e as bolsas de criptomoedas.
Para além de novas restrições ao comércio de petróleo russo que podem visar países que compram hidrocarbonetos russos, segundo diplomatas em Bruxelas.
A Washington vai chegar, esta segunda-feira, o enviado especial da UE para as sanções contra a Rússia. David O'Sullivan (o “senhor sanções” da União Europeia) vai reunir-se com responsáveis norte-americanos.
Um encontro após as declarações de Donald Trump ter apelado a um aperto das sanções contra a Rússia. As conversações devem continuar na terça-feira.
Na noite de sábado para domingo, a Rússia disparou 810 drones e 13 mísseis contra a Ucrânia, segundo a Força Aérea ucraniana.
Trata-se do maior ataque aéreo desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.
Entretanto, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros denuncia hoje que a Rússia está a fazer tudo para evitar uma cimeira com a Ucrânia e os Estados Unidos. Em vez disso, continua a atacar a Ucrânia.