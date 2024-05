Varsóvia compra aos EUA mísseis com alcance de 1.000 quilómetros

"A guerra na Ucrânia demonstrou a importância de se poder disparar mísseis contra alvos mesmo muito distantes da linha da frente, e o alcance dos mísseis que serão adquiridos é de cerca de 1.000 quilómetros", indicou o Ministério da Defesa polaco num comunicado.

Os mísseis AGM-158 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) serão entregues entre 2026 e 2030, precisou o ministério.

A Polónia já dispõe de mísseis JASSM com um alcance de 370 quilómetros, que são utilizados pelos seus aviões de combate multifunções F-16 de fabrico norte-americano.

O contrato, que será oficialmente assinado na terça-feira, inscreve-se no âmbito de uma modernização rápida do Exército polaco, acelerada pela agressão da Rússia à Ucrânia.

Perante a ameaça russa, Varsóvia aumentou o seu orçamento da Defesa para cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB), o valor mais elevado de entre os Estados-membros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).

Varsóvia também efetuou uma série de aquisições de equipamento militar no valor de milhares de milhões de dólares, principalmente aos Estados Unidos e à Coreia do Sul.