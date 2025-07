Zelensky elogia determinação de Trump ao encurtar ultimato a Putin

"Uma posição clara e uma determinação assertiva por parte do Presidente Trump e no momento certo, quando muita coisa pode mudar através da força em prol de uma paz genuína", escreveu Zelensky na rede social X, horas depois de Trump ter anunciado que ia encurtar o prazo de 50 dias dado ao homólogo russo, Vladimir Putin, para cessar as hostilidades na Ucrânia, sob pena de sanções de Washington contra Moscovo.

O Presidente ucraniano acrescentou que Kiev "continua empenhada na paz e trabalhará incansavelmente com os Estados Unidos para tornar os dois países mais seguros, mais fortes e mais prósperos".

Trump afirmou hoje que iria dar ao Presidente russo, Vladimir Putin, entre "10 a 12 dias" para acabar a guerra na Ucrânia, porque entende que "não há razão para esperar", uma vez que não observa "qualquer progresso".

A partir de Turnberry, na Escócia, Donald Trump acrescentou estar "muito desiludido" com Putin depois de ter anunciado a 14 de julho que ia aplicar sanções a Moscovo em 50 dias caso a Rússia não terminasse a ofensiva na Ucrânia.

Nesse mesmo dia, o Presidente dos Estados Unidos avançou que ia enviar equipamento militar a Kiev através da NATO, incluindo sistemas de defesa aérea Patriot.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.