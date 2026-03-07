Zelensky pede desbloqueio de 90 mil milhões de ajuda financeira

"É importante que, afinal, os acordos europeus conjuntos sobre 90 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia para os próximos dois anos, bem como o novo pacote de sanções contra a Rússia, sejam implementados", escreveu Zelensky, numa publicação na rede social X.

O Presidente da Ucrânia relatou também que teve uma conversa telefónica com o homólogo francês, Emmanuel Macron, durante a qual discutiram a relutância da Hungria em libertar os fundos.

Segundo Zelensky, foram ainda discutidas todas as questões-chave que são importantes para a segurança dos respectivos países e para a Europa e, em particular, a situação na Ucrânia e as suas necessidades fundamentais de defesa.

O chefe de Estado ucraniano informou também Macron sobre as consequências do ataque maciço da Rússia na noite anterior, assim como sobre os desenvolvimentos na frente de batalha e os "resultados tangíveis" alcançados pelas forças ucranianas este inverno, que conseguiram manter todas as principais linhas defensivas, acrescentou.

"Naturalmente, discutimos o Médio Oriente e a região do Golfo, a situação em torno do Irão e as suas perspectivas. Emmanuel apoiou o nosso trabalho em prol de uma maior segurança na região", observou.

Neste sentido, o Presidente ucraniano enfatizou que "a Ucrânia é o país com mais experiência na defesa contra os shaheds [drones iranianos], e esta experiência ucraniana pode tornar-se um dos pilares de uma segurança coletiva renovada e mais eficaz com todos os parceiros".

Zelensky indicou ainda que Ucrânia e França estão a preparar fóruns diplomáticos conjuntos para as próximas semanas.