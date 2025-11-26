Zelensky "pronto para avançar" com plano norte-americano para fim da guerra

"Este quadro está sobre a mesa e estamos prontos para avançar juntos", disse Volodymyr Zelensky aos líderes da chamada "Coligação dos Dispostos", que hoje realizou uma reunião por videoconferência, de acordo com uma cópia do seu discurso, citado pelas agências internacionais e pelo `site` oficial da presidência ucraniana.

O líder ucraniano afirmou que, após as reuniões entre ucranianos, europeus e norte-americanos convocadas no domingo em Genebra (Suíça) e a reunião de hoje com os aliados de Kiev, a Ucrânia está preparada para avançar em conjunto com os Estados Unidos e com a Europa com a versão atualizada do acordo de paz.

"Estou pronto para me encontrar com o Presidente [norte-americano Donald] Trump - há pontos sensíveis para discutir, ainda os temos, e pensamos que a presença de líderes europeus poderia ser útil", adiantou.