Zelensky recusa jogo de tréguas de Putin sem tempo para negociar

"É impossível chegar a acordo sobre qualquer coisa em três, cinco ou sete dias. Sejamos honestos. É uma atuação teatral da parte dele [Putin]", disse Zelensky a um pequeno grupo de jornalistas, incluindo da agência de notícias France-Presse (AFP).

A conversa com os jornalistas ocorreu na sexta-feira à noite, mas tinha embargo até hoje.

Zelensky insistiu que ser impossível chegar em dois ou três dias a um plano para estabelecer os próximos passos para acabar com a guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022.

"Não parece ser sério", considerou.

Zelensky disse que se recusava a ajudar Putin num "tipo de jogo para dar um ambiente agradável à sua libertação do isolamento em 09 de maio", nas celebrações em Moscovo dos 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazi.

Líderes de cerca de 20 países deverão juntar-se a Putin na Praça Vermelha, incluindo os presidentes da China, Xi Jinping, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como os aliados tradicionais de Moscovo, Cazaquistão, Bielorrússia, Cuba e Venezuela.

Zelensky disse ainda que Kiev não poderá garantir a segurança dos líderes internacionais presentes.

"Não sabemos o que a Rússia vai fazer nessa data. Poderá tomar várias medidas, como incêndios ou explosões, e depois acusar-nos", disse o Presidente ucraniano.

Kiev quer um "cessar-fogo total e incondicional" como condição prévia para quaisquer negociações com a Rússia, que diz estar pronta para negociar com a Ucrânia, mas está relutante em concordar com uma trégua prolongada.

Moscovo, cujo exército está atualmente em vantagem na linha da frente, diz temer que um cessar-fogo permita a Kiev recuperar a força, com o apoio militar dos aliados ocidentais.

Anteriormente, Putin tinha anunciado uma curta trégua durante o fim de semana da Páscoa.

Os Estados Unidos disseram na segunda-feira que o Presidente Donald Trump quer um cessar-fogo permanente na Ucrânia e não apenas uma trégua temporária, como a que foi anunciada por Putin para três dias, de 08 a 10 de maio.